دانشمندان روس پیدا شدند/ موفقیت در دستیابی به دریاچه 20 میلیون ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری روسیه اعلام کرد این تیم از محققان روسی در نهایت سلامت بوده و در مدت زمان قطع ارتباط رادیویی با مرکز پشتیبانی، توانسته اند به حفاری خود ادامه دهند، به طوریکه روز گذشته به عمق سه هزار و 768 متری از زمین و به سطح دریاچه باستانی "وستوک" دست پیدا کرده اند.

دانشمندان روس از دهه 1970 در تلاش بوده اند تا روی یک دریاچه قطبی حفاری کرده و به آن نفوذ کنند، در نهایت دریاچه "وستوک" در سال 1996 کشف شد. در سال 1998 دبیرخانه پیمان آنتراکتیک که مسئولیت محافظت از قطب را به عهده دارد، دانشمندان را وادار کرد تا به دلیل وجود خطرات زیست محیطی، حفاری را متوقف کنند.

با این همه دانشمندان در زمستان گذشته دوباره کار خود را از سر گرفتند اما تنها توانستند 30 متر از یخها را حفاری کنند زیرا زمستان قطبی فرا رسیده بود. در نهایت روز دوشنبه هفتم فوریه 2012 خبرگزاری ریونووستی اعلام کرد که این تیم در حفاری موفق شده و توانسته به سطح دریاچه دست پیدا کند. دریاچه وستوک برای 20 میلیون سال در زیر لایه های یخی مدفون بوده و از سطوح بالایی از اکسیژن و نیتروژن برخوردار است.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، این موفقیت روسها تا کنون تنها توسط خبرگزاری ریونووستی اعلام شده و مقامات رسمی روسیه درباره آن اظهار نظری نکرده اند.

حفاری در جهنمی از سرما

پیش از قطع ارتباط تیم محققان با "جان پریسکو" استاد اکولوژی دانشگاه مونتانا که هدایت پروژه قطبی مشابه با پروژه روسها را به عهده دارد تماس گرفته بودند. آنها با ارسال ایمیلی به پریسکو گفته بودند که حفاری را در ارتفاع 64 کیلومتری از عمق مورد نظر خود متوقف کرده اند تا فشار موجود در عمقی که آب دریاچه در آن ساکن است را بسنجند. پریسکو احتمال می داد که دانشمندان نوعی دریل آب گرم نیز به پایین فرستاده باشند تا با وارد کردن فشار نهایی به دریاچه برسند، اما بعد از آن تماس با تیم روسی قطع شد.

نگرانی درباره سرنوشت این محققان در پی قطع ارتباط بالا گرفت. "دیوید پیرس" محقق میکروبیولوژیست می گوید: زمانی که در درجه حرارت منفی 30 یا 40 درجه در بیرون از سرپناه بایستی، اگر چشمهایت را باز نگه داری مایع درون چشم آغاز به یخ زدن می کند، رطوبت درون بینی نیز منجمد می شود و رطوبت درون دهان نیز یخ خواهد زد.

با این همه خبرهای غیر رسمی نشان می دهند دانشمندان توانسته اند در این جهنم سرد به سطح خارجی دریاچه دسترسی پیدا کنند و اکنون باید آب دریاچه را به درون دریل یا حفره ایجاد شده بکشانند تا به سرعت منجمد شده و برای 10 ماه در آنجا باقی بماند، به این شکل آب دریاچه نیز به محیط اطراف آلوده نخواهد شد.

بر اساس گزارش واشنگتن پست، پریسکو می گوید در صورتی که خبر موفقیت روسها تایید شود، تلاش آنها می تواند عملکرد مطالعات علمی را در قطب متحول ساخته و دیدگاهی کاملا جدید را درباره آنچه در زیر لایه های یخی قطبی پنهان شده اند، به وجود آورد.