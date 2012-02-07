راههای ارتباطی همه روستاهای استان سمنان بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرهام جان فشان عراقی سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: با تلاش ماموران راهداری و دیگر دستگاههای امداد رسان راههای روستاهای حسین آباد کالپوش و 12روستای منطقه شامل تلوبین، گلستان، کمردار، باغچه، حق الخواجه، دشت شاد، نام نیک، سوداغلن، رضوان، چشمه نی، قوشه دگرمان، کرنگ بازگشایی شد.

وی افزود: با بازگشایی این راهها بیمارانی که در منطقه مشکل داشتند با هماهنگی هلال احمر به شاهرود منتقل و تحت درمان قرارگرفتند.

به گفته جان فشان عراقی، برق روستاهای این منطقه نیز از ساعت 19 دیشب وصل و شبکه آب دایر است اما به علت برودت هوا و یخ زدگی امکان قطعی آب وجود دارد که در این زمینه نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی افزود: تلاش ماموران و راهداران بر این است تا شرایط بهتری را در این روستاها برای رفت و آمد ایجاد کنند.

بارش سنگین برف از بعد از ظهر پنجشنبه گذشته و بدنبال آن کولاک راه بسیاری از راههای مناطق شمالی و کوهستانی استان سمنان را مسدود کرد و موجب در راه ماندن صدها نفر مسافر در این محورها شد.

با تلاش ماموران دستگاههای مختلف بیش از یک هزار مسافر در این راهها از برف و بوران نجات و بیش از 600 نفر آنها نیز اسکان یافتند.