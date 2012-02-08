75درصد محصولات پتروشیمی رازی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر احمدی دشتی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی از مجتمع پتروشیمی رازی اظهار داشت: پتروشیمی رازی در اسفندماه سال 1386 در یک مزایده به ارزش یک میلیارد دلار به چهار شرکت ترک واگذار شد.

وی با بیان اینکه واگذاری این شرکت اولین تجربه فروش 100درصد سهام یک شرکت پتروشیمی به خارجی ها بوده ، افزود: این سرمایه گذاری جزو واگذاریهای موفق بوده و می تواند به عنوان یک الگو در صنعت نفت یا حتی صنایع دیگر مورد بهره برداری قرار گیرد.



احمدی دشتی تصریح کرد: بر این اساس 95.7 درصد از سهام رازی به چهار شرکت ترک که یکی از آنها شریک ایرانی دارد واگذار شد و مابقی این سهام که 4.3 درصد بوده طبق قانون به کارکنان این شرکت واگذار شد.



وی عنوان کرد: از زمان واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی خارجی تاکنون روند تولید رو به افزایش بوده به طوری که در سال 2011 این شرکت از نظر میزان تولید، درآمد و صادرات رکورد دار بوده است.



مدیرعامل مجتع پتروشیمی رازی با اشاره به اینکه عمده تولیدات قابل مصرف پتروشیمی رازی شامل اسیدسولفوریک، اوره، آمونیاک و DAP است که مصرف آنها در تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور نقش بسیار مفید و ارزنده ای دارد، افزود: در سال گذشته برای اولین بار در عمر پتروشیمی رازی به مرز 600 میلیارد تومان فروش رسیدیم و 30 هزار تن آمونیاک به صورت یکجا از ماهشهر به خارج کشور صادر شد.



احمدی دشتی با بیان اینکه در تولیدات به مرز دو میلیون تن رسیدیم، تصریح کرد: باوجود سخت گیریهای موجود اما در امر صادرات موفق بودیم به طوری که یک میلیون و 200 هزار تن محصول این شرکت به خارج از کشور صادر شد.



وی با اشاره به صادرات 75 درصدی محصول شرکت به خارج افزود: کل درآمد شرکت از محل صادرات این 75 درصد است.



مدیرعامل پتروشیمی رازی به نحوه مدیریت این واحد صنعتی که پس از واگذاری هیچگونه تغییری در ترکیب نیروی انسانی آن به وجود نیامد، اشاره کرد و گفت: به غیر از هیئت مدیره پنج نفره شرکت که براساس قانون به خریداران تعلق می‌گیرد تمام کارکنان رازی ایرانی باقی مانده اند و تنها سه نفر شامل معاون اداری و مالی شرکت، یک مترجم و یک نفر برای انجام کارهای بازرگانی شرکت از کشور ترکیه به جمع کارکنان ایرانی اضافه شدند.



دشتی تصریح کرد: سرمایه گذاری های دیگری نیز در برنامه داریم و در حال ترغیب سرمایه گذران برای بازسازی واحدهای خارج شده از مدار و تجدید تکنولوژی هستیم.



وی ادامه داد: تا دو سال آینده با انجام این سرمایه گذاری ها 250 هزار تن به ظرفیت کارخانه اضافه می شود.



مجتمع پتروشیمی رازی که بزرگترین تولیدکننده آمونیاک، کود اوره، اسید سولفوریک و گوگرد وهمچنین تنها تولیدکننده کودهای اسید فسفریک و کود دی آمونیم فسفات (کود مخلوط فسفات وسولفات آمونیم) در کشور است در زمینی به مساحت 100 هکتار در منطقه بندرامام، واقع در شمال شرقی خورموسی در 66 کیلومتری از مدخل ورودی خلیج فارس واقع شده است.



این مجتمع بیش از40 سال عمر دارد و هم اکنون در آن 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید صورت گرفته است.