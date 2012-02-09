مزار شهدا با حضور ورزشکاران و هیئت های ورزشی استان البرز غبار روبی شد

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مزار شهدا بعد از ظهر پنج شنبه با حضور ورزشکاران و هیئت های ورزشی استان البرز غبار روبی شد.
وی گفت: در این مراسم جمعی از نمایندگان، روسا و هیئت های ورزشی، ان جی او جوانان برای ادای احترام و تعظیم به شهدای استان در گلزار شهدای امامزاده محمد(ع) حضور یافتند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: هدف از برگزاری این مراسم تجدید میثاق دوباره با شهدا انجام شد که با استقبال بی نظیر و با شکوه این مراسم انجام شد.
کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز از غبار روبی مزار شهدا با حضور ورزشکاران و هیئت های ورزشی استان البرز خبر داد.
بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مزار شهدا بعد از ظهر پنج شنبه با حضور ورزشکاران و هیئت های ورزشی استان البرز غبار روبی شد.
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