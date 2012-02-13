استفاده از ۴ و نیم کیلو طلا در کتیبه فوقانی حرم حضرت حضرت معصومه (س)

حسین سروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ۲۰ میکرون طلا هم برای تزئین سطح نقره کاری‌های زیرین این کتیبه مورد استفاده قرار گرفته است.



وی اعلام کرد: این کتیبه با حضور تولیت آستانه مقدسه قم و همزمان با شب میلاد پیامبراعظم (ص) رونمایی شد.



مدیر فنی مهندسی حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه داد: عملیات اجرایی این کار از اواخر آبان ماه آغاز و به مدت سه ماه ادامه داشت.



سروش اظهار داشت: کلیه عملیات رسوب زدایی و آبکاری مجدد کتیبه در کارگاه طلاکاری آستانه مقدسه کریمه اهل بیت (س) انجام شده است.



وی مبلغ هزینه شده برای این کار را ۶۰۰ میلیون تومان اعلام و اضافه کرد: اعتبار این کار از محل اعتبارات داخلی آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) تامین شده است.