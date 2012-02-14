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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۶

وضعیت بودجه معاونت علمی؛

سهم 3 مرکز حامی پژوهشگران و نخبگان از لایحه بودجه 91

سهم 3 مرکز حامی پژوهشگران و نخبگان از لایحه بودجه 91

بودجه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و صندوق حمایت از پژوهشگران که سه مرکز حامی نخبگان و محققان به شمار می آیند در لایحه بودجه سال 91 مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال 91 برای بخشهای مختلف علمی بودجه هایی اختصاص داده شد. بر این اساس بودجه معاونت علمی رئیس جمهوری و بنیاد ملی نخبگان و ستادهای راهبردی اعلام شد.

در این لایحه بودجه معاونت علمی 2.751.312 و بنیاد ملی نخبگان 195.790 به میلیون ریال در نظر گرفته شده است. 

از میان ستادهای راهبردی  تنها به بودجه 3 ستاد توسعه نانو، علوم شناختی و زیست فناوری اشاره شده است. 

وضعیت بودجه معاونت علمی و ستادهای فناوری در بودجه های 91

ردیف  دستگاه میزان بودجه (میلیون ریال)
1  معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری  2.751.312 
 2 بنیاد ملی نخبگان 195.790 
 3  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 107.321 
 4  ستاد توسعه نانو  476.130 
 6  ستاد توسعه علوم شناختی 50.000 
 7 ستاد توسعه زیست فناوری  50.000 
کد مطلب 1533173

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