وضعیت بودجه ۱۴۰۲ دانش بنیان ها/ بودجه ویژه برای اکتشاف آب های ژرف

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ۳۶,۹۵۶,۵۲۱ میلیون ریال تعیین شده است. این بودجه به ۱۲ بخش ویژه به منظور توسعه پژوهش‌های علمی و فناوری‌های جدید اختصاص دارد.

هر یک از ستادهای توسعه فناوری همچون ستاد توسعه نانو، زیست فناوری، علوم شناختی، زیست فناوری، سلول بنیادی، فتونیک و لیزر، حمل و نقل پیشرفته ردیف بودجه مشخصی ذیل معاونت علمی دارند که در جدول زیر آمده است. این بودجه در ذیل برنامه‌های متعددی برآورد شده است که جزئیات آن در جدول زیر مشخص است:

جزئیات بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

دستگاه های تابعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال) ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو ۲,۳۵۰,۶۲۱ صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ۳,۵۲۴,۷۹۶ بنیاد ملی نخبگان ۲,۲۲۱,۱۲۹ پارک فناوری پردیس ۱,۳۷۹,۹۹۰ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ۱۲,۱۵۷,۱۷۶ معاونت علمی /کارگروه توسعه زیرساخت و خدمات دیجیتال ۳,۱۰۰,۰۰۰ ستاد توسعه علوم شناختی ۵۰۸,۷۸۴ ستاد توسعه زیست فناوری ۲,۳۰۰,۲۷۰ معاونت علمی/ستادهای توسعه فناوریهای نوین ۶,۵۴۶,۷۵۳ سلول بنیادی ۶۱۰,۶۸۴ فناوریهای فتونیک و لیزر ۷۸,۳۱۸ ستاد حمل و نقل پیشرفته ۲,۱۷۸,۰۰۰

امسال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جدولی با عنوان جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱ درج شده است که در آن بودجه‌ای به معاونت علمی و فناوری برای مطالعات و اکتشاف آب های ژرف با اولویت زابل با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال و کمک به افزایش سرمایه صندوق نواوری و شکوفایی ۴.۷۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اختصاص پیدا کرده است.

جزییات اعتبارات ردیف های متفرقه ۱۴۰۲ در جدول ۹

بخش مورد نظر مبلغ (مبالغ به میلیون ریال) معاونت علمی/ مطالعات و اکتشاف آب های ژرف با با اولویت زابل ۲ هزار میلیارد ریال معاونت علمی/ کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی ۴.۷۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب ۱۴۰۱

آن طور که در مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ مشاهده می شود، مبلغ اختصاص داده به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری افزایش یافته است.

سال گذشته ۲۹.۰۸۴.۱۱۲ میلیون ریال به عنوان بودجه مصوب به صورت قانون درآمد و امسال در لایحه بودجه سال 1402 میزان ۳۶,۹۵۶,۵۲۱ بودجه به معاونت علمی و دستگاههای تابعه آن اختصاص یافته است.

همچنین از جمله تغییراتی که می توان دید اضافه شدن بخش میکرو است که با ستاد توسعه فناوری نانوی معاونت علمی بودجه ای مشترک دارد.

در جدول زیر مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با مصوب سال گذشته مشخص شده است.

مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب ۱۴۰۱