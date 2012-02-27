جزئیات تغییر آموزشهای مدارس براساس هویت جنسیتی

علی لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فهم عمومی مردم از برنامه درسی فقط کتاب درس است در حالی که واقعا کتاب بخش محدودی از برنامه است و روش های تدریس در انتقال مفاهیم، فضای مدرسه و امکانات آموزشی نیز جزو برنامه درسی است که طبق این بند از سند باید براساس اقتضائات هویت جنسیتی مورد بررسی و تغییر قرار گیرد.

در راهکار 2/16 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده است: " رعایت اقتضائات هویت جنسیتی (پسران و دختران) و ویژگی های دوران بلوغ دانش آموزان در برنامه های درسی و برنامه های تربیتی ضمن توجه به هویت مشترک آنان".

پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش از متناسب سازی فضاهای آموزشی، آموزش، تربیت و کتابهای درسی براساس جنسیت دانش آموزان خبر داده بود.

وی ادامه داد: این راهکار در سند از آن جهت تدوین شده است که قطعا ویژگی های جنسیتی دختران و پسران در روش های تدریس معلمان و امکانات آموزشی و ...موثر است؛ در واقع این راهکار می گوید که این اقتضائات علاوه بر محتوای آموزشی در تمام موارد دیگر با توجه به هویت های مشترک رعایت شود.

لطیفی با بیان اینکه شاید در نگاه اول مردم تصور کنند که قرار است کتاب های درسی تفکیک شود، گفت: مثلا شاید عده ای تصور کنند که قرار است کتاب ریاضی دخترانه و پسرانه با تصاویر دختر و پسر داشته باشیم که واقعا اینگونه نیست و چنین نگاهی وجود ندارد.

عضو کارگروه تحول نظام آموزشی در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این پرسش که مشخصا قرار است چه کتابهایی براساس این راهکار تغییر کند، گفت: حوزه و محدوده اجرای این راهکار به کارهای کارشناسی در سطوح وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است؛ ما از این جهت که این بند مشکلی نداشت و با چارچوبهای آن موافق بودیم این راهکار را تایید کردیم.

لطیفی درباره اینکه چه خلاهایی در برنامه درسی دانش آموزان احساس می شده که این راهکار در سند آمده است، گفت: باید این را در اسناد پشتیبانی سند ببینید؛ ما در مرحله اصلاح و نظارت ارتباط آن را با کلیات بررسی کردیم و دیدیم برای تصویب مشکلی ندارد.

وی تاکید کرد: اینکه برنامه درسی را در کتاب خلاصه کنیم و بگوییم که قرار است کتابها را تفکیک جنسیتی کنند درست نیست بلکه برنامه درسی شامل محیط آموزشی، امکانات مورد نیاز تدریس و غیره نیز می شود و برنامه درسی بسیار گسترده تر و فراتر از کتاب است.