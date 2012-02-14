ذخایر آبی سدهای کردستان به 1.2 میلیارد مترمکعب می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاکروح شامگاه دوشنبه در نشست مدیران عامل صنعت آب و برق استان کردستان با خبرنگاران این استان افزود: در حال حاضر میزان ذخایر آبی هفت سد استان کردستان 287 میلیون متر مکعب است که با بهره برداری از هشت سد در دست احداث این میزان به 1.2 میلیارد متر مکعب افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: برای ساخت و بهره برداری از سدها و پروژه های آبگیری استان کردستان اعتباری بالغ بر 16 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که با تخصیص به موقع آن تا پایان برنامه پنجم توسعه کلیه سدها نیز به پایان می رسند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان ادامه داد: برای ساخت و بهره برداری از هشت سد در دست احداث در کردستان 407 میلیارد تومان برآورد اولیه پیش بینی شده است که سالیانه به طور متوسط بیش از یک سد در کردستان به بهره برداری برسد.

پاکروح در بخش دیگری از سخنان خود به میزان نیاز آب استان کردستان اشاره کرد و گفت: 161 میلیون مترمکعب در بخش صنعت، 291 میلیون مترمکعب در بخش شرب و مصرف خانگی و چهار هزار و 542 میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی در کردستان به آب نیاز داریم.

وی یادآور شد: در حال حاضر در بخش صنعت 41 میلیون مترمکعب، در بخش شرب و مصرف خانگی 156 میلیون مترمکعب و در بخش کشاورزی نیز 864 میلیون مترمکعب از ذخایر آبی کشور برای این استان تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان از افتتاح 12 پروژه پایاب در این استان خبر داد و اظهار داشت: برای ساخت و احداث این پروژه ها تاکنون 442 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که پیش بینی می شود 350 میلیارد تومان دیگر برای اتمام پروژه ها نیاز باشد.