مزارع شالیزاری به ماشین آلات و تجهیزات خاص نیاز دارند

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای عملیات تهیه زمین و کاشت سایر غلات با هدف جلوگیری از آسیب‌ دیدگی بافت خاک و ممانعت از خاک چسبی ادوات خاک ورزی و کارندهها، رطوبت خاک باید در حالت گاورو (مناسب بودن رطوبت خاک برای شخم ) باشد در حالیکه در شالیزارها بیشتر عملیات خاک ورزی، کاشت، داشت و حتی گاهی اوقات عملیات برداشت در شرایطی صورت می‌ گیرد که خاک مزرعه کاملا اشباع از آب و به حالت باتلاقی است.

وی اظهارداشت: برنج بعد از گندم به ویژه در دو استان شمالی گیلان و مازندران از غذاهای اصلی ایرانی ها به شمار می آید.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: این محصول به عنوان یک گیاه غالب و اصلی بعد از گندم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا در ایجاد اشتغال، درآمد و رشد اقتصادی نقش مهمی دارد.

وی افزود: دانه‌ های قلمی، سفید، استخوانی، وجود عطر، طعم، کیفیت پخت و خوراک خوب از خصوصیات کیفی مطلوب برای مصرف‌ کنندگان ایرانی به حساب می ‌آید.

بنیادی اظهارداشت: کیفیت پخت مطلوب در برنج از عوامل تعیین کننده وضعیت یک رقم در بازار و مقبولیت آن در نزد مصرف کنندگان است، به طوریکه برنج های دارای کیفیت پخت بهتر در بازار از قیمت بیشتری برخوردار هستند.

وی ادامه داد: اصلاح ارقام برنج مطمئن ‌ترین و اقتصادی ترین روش برای اصلاح کیفیت دانه است، در برنامه اصلاحی برنج، کیفیت دانه به عنوان یک هدف اصلاحی مهم همانند سایر اهداف با اهمیت از قبیل عملکرد بالای دانه و مقاومت نسبت به آفات و بیماریها مورد توجه است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: شرایط کشت برنج به دلیل خصوصیات فیزیولوژیکی این گیاه، شرایط خاک مزرعه و شرایط ماشینی کاملا متفاوت از شرایط کشت اغلب محصولات زراعی است.

وی یادآورشد: زمانی که محصولاتی همچون گندم و جو بطور کامل می‌ رسند و آماده برداشت می ‌شوند، رشد ساقه گیاه متوقف و رطوبت قسمت ساقه و برگ به مقدار زیادی کاهش می‌ یابد اما در برنج علیرغم اینکه قسمت دانه رسیده و آماده برداشت است، قسمت ساقه آن هنوز به رشد سبزینه ‌ای خود ادامه و دارای درصد بالایی رطوبت است.

وی تصریح کرد: وجود رطوبت زیاد در قسمت ساقه گیاه مشکلاتی را در فرآیند خرمنکوبی ایجاد خواهد کرد.