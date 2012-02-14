طراحان سئوال از احمدی نژاد روزه بگیرند/خاتمی 22 بهمن امسال کجا بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌ ها و لابه‌لای ستون‌ های روزنامه ‌های امروز سه شنبه اخبار جالب و ویژه‌ ای به چشم می خورد:

واکنش آیت الله هاشمی به خبر استعفا از مجمع تشخیص

روزنامه ملت ما در ستون "غیر رسمی" در خبری به واکنش هاشمی رفسنجانی به برخی خبرها در خصوص استعفایش از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته و نوشته است: آیت الله هاشمی رفسنجانی برخی خبرها درباره استعفا از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد کرد. وی در دیداری که چندی قبل صورت گرفته در خصوص آینده حضورش در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که از سمتش استعفا نداده و در آینده هم قصد چنین کاری را ندارد. وی با اشاره به برخی خبرها در این رابطه افزوده است که این خبرها، خبرسازی برای فشار بر مجمع است که مدتی است دنبال می شود و موضوع تازه ای نیست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفته که تاکنون برنامه های خود را برای دور آینده مجمع به "آقا" نداده است اما نظرات مشورتی اش درباره اعضاء و ترکیب مجمع را به ایشان گفته است. گفتنی است با نزدیک شدن به پایان دوره فعلی مجمع، برخی رسانه ها از استعفای هاشمی رفسنجانی خبر داده بودند و برخی از رسانه های ضد انقلاب نیز خواستار استعفای هاشمی از مجمع و حضور در شهری مانند قم شده بودند.

رسایی هم رد صلاحیتش را تکذیب کرد

ملت ما همچنین در خبری دیگر از تکذیب رسایی در مورد رصد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان خبر داد و نوشت: حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس هشتم در واکنش به برخی شایعات مبنی بر رد صلاحیتش گفت که خبر رد صلاحیت بنده شایعه کثیفی است که متاسفانه توسط برخی افراد دهن به دهن گشته و در جریانات رسانه‌ای عنوان می‌شود در حالی که دروغ محض است. وی با بیان اینکه نامه تائید صلاحیت را همان اول به من دادند و بعد از آن هیچ خبری مبنی بر رد صلاحیت بنده نداده‌اند، اظهار داشت: دلیلی هم برای رد صلاحیت بنده وجود ندارد و به لطف خدا شائبه فساد اقتصادی اعتقادی، سیاسی و اخلاقی هم ندارم و به زندگی شفافی که دارم افتخار می‌کنم.

طراحان سئوال از احمدی نژاد روزه بگیرند

شرق در ستون "مهم نیست" به سئوال از رئیس جمهور اشاره کرده و در این خصوص نوشت: عبدالجبار کرمی نماینده سنندج با بیان اینکه احمدی نژاد نباید حضورش در مجلس را برای پاسخگویی به نمایندگان ملت زشت قلمداد کند،‌ گفت:‌ به شکرانه احیای یکی از اصول مهم قانون اساسی باید روزه بگیریم. طراحان سئوال از احمدی نژاد باید به شکرانه اینکه یکی از اصول مهم و معتبر قانون اساسی احیا شده است، دست کم یک روز را روزه بگیرند.

روایت شریعتمداری از فروش پست های سیاسی

تهران امروز در بخش "باشگاه سیاسی" خود در مطلبی تحت این عنوان نوشته است: حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان شب گذشته در برنامه 22 شبکه دو گفت: طبق آمار نهادهای غربی، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، 40 هزار مستشار نظامی آمریکایی وجود داشت و حتی یک گروهبان آمریکایی ارزش و احترام لازم را برای تیمسار ایرانی قایل نبود و طبق اسناد موجود جوانان ارتش ایران نیز با اعزام به جنگ‌های خارج از کشور، به‌جای نظامیان آمریکا، اسرائیل و عربستان می‌جنگیدند، علاوه بر اینها نخست‌ وزیر، وزرا و حتی نمایندگان مجلس ایران بدون اجازه سفارت آمریکا انتخاب نمی‌شدند، در این اوضاع نظام شاهنشاهی با پول نفت‌، صرفاً به زرق و برق برخی شهرهای بزرگ می‌پرداخت و سایر مناطق و روستاهای کشور ویرانه بودند و حتی برخی پست‌های سیاسی همچون استانداری‌ها با قیمت‌های مختلف، فروخته می‌شد که لازم است وزارت کشور اسناد آن را که موجود است، منتشر کند.این تحلیلگر مسایل سیاسی راهیابی نمایندگان واقعی مردم به کانون‌های تصمیم‌ساز را زمینه‌ ساز پیشرفت کشور ‌قلمداد کرد و با اشاره به استقلال کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، پیشرفت علمی و عمرانی کشور را در سایه همین دستاورد دانست.

فراخوان یک آقازاده برای شرکت رد تجمع غیر قانونی

وطن امروز در ستون "سایه روشن" در خبری نوشت: آقازاده یکی از خواص در صفحه فیس بوک به هواداری از مطرودین و فتنه گران پرداخت. ( ا - خ ) پسر ارشد یکی از خواص، با عضویت غیرقانونی در یکی از شبکه های اجتماعی جاسوسی غرب، به تشویق کاربران آن شبکه برای شرکت در تجمعی غیر قانونی پرداخته است. این در حالی است که این تجمع غیر قانونی توسط فتنه گران شکست خورده از مردم در سال 88 درهمان مرحله اولیه با شکست و بی توجهی حلقه های اجتماعی مختلف مواجه شده است.

اظهارات پادشاه بحرین علیه ایران

دنیای اقتصاد در خبری به اظهارات ضد ایرانی پادشاه بحرین اشاره کرده و آورده است: پادشاه بحرین با تهدید خواندن ایران خواستار حضور نیروهای خارجی در این کشور حاشیه خلیج ‌فارس شد. ملک حمد بن عیسی آل خلیفه در گفتگو با روزنامه آلمانی اشپیگل مدعی شد: در صورتی که ایران مواضع خصمانه ‌ای در پیش بگیرد، برای حمایت از تاسیسات استراتژیکش (در مقابل ایران) از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ‌فارس درخواست کمیک نظامی می ‌کند. وی درباره اعتراضات مردمی در این کشور نیز مدعی شد: مخالفان متحد به این معنا که از یک جناح واحد باشند و یک فکر و اندیشه داشته باشند، وجود ندارد. برعکس کشورهای دیگر مثل انگلستان، چنین مفهومی از مخالفان در قانون اساسی بحرین وجود ندارد. در بحرین افرادی با دیدگاه‌های مختلف وجود دارند که این مسئله خوبی است.

واکنش به اظهاراتی درباره آیت الله مطهری

روزنامه جام جم در ستون "سایه خبر" به واکنش علی مطهری در خصوص اظهاراتی درباره آیت الله مطهری پرداخته و آورده است: سایت رجانیوز نوشت: علی مطهری در واکنش به انتشار یک سخنرانی از حجت‌ الاسلام روح‌الله حسینیان جوابیه ‌ای ‏ارسال و تاکید کرد شهید مطهری هیچ گاه نسبت به پیروزی انقلاب ناامید نبوده است. حسینیان اخیرا با نسبت دادن ‏سخنانی به شهید مطهری گفته بود:‌ "ایشان به امام (ره) می‌گوید: آقا با این وضعیت امکان پیروزی نیست، یک رژیم ‏قدرتمند با یک ارتش مقتدر و تحت حمایت ابرقدرت‌ ها در ایران حاکم است که امام فرمودند: "آقای مطهری مطمئن باش ‏تا چند وقت دیگر انقلاب به پیروزی می‌رسد." پیرو این سخنان علی مطهری ضمن رد این موضوع، با اشاره به اظهارات پدرش که در کتاب "آینده انقلاب اسلامی" ‏آمده است، گفت: علاوه بر این کتاب، قرائن دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد سخن آقای حسینیان صحت ندارد که ‏شهید مطهری نسبت به پیروزی انقلاب ناامید بوده است. یکی از آن قرائن این است که چند روز بعد از واقعه تلخ 17 ‏شهریور که مردم به نهضت ادامه دادند آیت ‌الله مطهری فرمودند (به این مضمون): این نهضت پیروز می‌شود چون مردم ‏مانند 15 خرداد 42 عقب‌ نشینی نکردند.‏

اسرائیل حرف مفت می زند، ایران قدرت برتر منطقه است

کیهان در اخبار ویژه خود در خبری با اشاره به تهدید نظامی برخی از مقامات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و اظهارات رئیس پیشین موساد در این خصوص نوشت: رئیس پیشین موساد گفت: هزینه درگیری نظامی با ایران، برای اسرائیل بسیار سنگین و جبران ‏ناپذیر است. میئر داگان در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: ایران تا سال 2015 نمی ‏تواند بمب اتمی بسازد. وی همچنین گفته است: من مصرانه از دولت اسرائیل می خواهم پیش قدم اقدامات علیه ایران ‏نشود و این فشار را بر آمریکا واگذار کند.میئر داگان می گوید اسرائیل در صورت درگیری نظامی، گرفتار خواهد شد آن هم در حالی که ‏درگیر بحران منطقه ای است.همزمان جورج فریدمن تحلیلگر یهودی آمریکایی در گفت وگو با یکی از شبکه های تلویزیونی کانادا ‏تصریح کرد: کسی که در فکر حمله نظامی است، غافلگیر می کند نه اینکه نقشه جنگی اش را ‏در نیویورک تایمز منتشر کند. این بیشتر یک جنگ روانی است. اگر اسرائیل به ایران حمله کند، ‏پاسخ ایران باعث نابودی بازسازی اقتصادی جهانی خواهد شد. اگر خوب گوش کنید آمریکایی ها ‏به طور کامل واضح می گویند که نمی خواهند جنگی در منطقه راه بیفتد و تنگه هرمز بسته ‏شود.وی اضافه کرد: اسرائیل هر اندازه که بخواهد می تواند سر و صدا کند اما در نهایت نمی تواند ‏ریسک حمله به اقتصاد جهانی را به جان بخرد. ایرانیان توانایی وارد کردن خسارت سنگین را ‏دارند.فریدمن می گوید: اگر اسد سقوط نکند، به شدت به ایران وابسته خواهد بود. نفوذ ایران از غرب ‏افغانستان تا مدیترانه است. ایران همین الان هم قدرت برتر منطقه است و نیازی به بمب اتم ‏ندارد تا قدرت عمده باشد این یک موضوع در درجه دوم اهمیت است. ایران همچنین توانایی دارد ‏تا تنگه هرمز که چهل درصد نفت جهان از آن جابجا می شود را مسدود کند. بنابراین آنها در ‏موقعیت خیلی قوی هستند و در افتادن با آنها خطرناک است و آمریکا هم در شرایطی نیست که ‏چنین کند. ما در شرایط تغییر موازنه قدرت قرار داریم که در آن کشورهایی مثل عربستان بسیار ‏کم اهمیت تر و کشوری مانند ایران بسیار مهم تر می شود.

خاتمی 22 بهمن امسال کجا بود؟

روزنامه جوان در ستون " برداشت" نوشت: برخی از مشاوران خاتمی در آستانه ۲۲ بهمن از وی خواستند تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کند که این موضوع با مخالفت شدید وی همراه شد.بر این اساس، مشاوران خاتمی از وی خواسته‌ اند تا با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس و برای جلب رای مردمی به سوی اصلاح طلبانی که قرار است به صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند، در مسیر کوتاهی از راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کند تا از این طریق بتوانند برای اصلاح طلبان مشروعیت سازی کنند؛ اما خاتمی با یادآوری حمله مردم به خود در راهپیمایی روز قدس سال ۸۸، حاضر به شرکت در راهپیمایی روز قدس نشد و ترجیح داد در منزل بماند!

اروپا روی خط قرمز

قدس در ستون "جهت اطلاع" در مطلبی تحت این عنوان با اشاره به بحران اقتصادی در اروپا نوشت: اروپا همچنان با بحران شدید اقتصادی مواجه است. این موضوع نگرانی چین را هم به دنبال داشته است، به طوریکه سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز تصریح کرد: پکن بشدت نگران بحران بدهی منطقه یورو است، زیرا وضعیت اقتصادی این منطقه به مرز هشدار رسیده است.

سیگارهای خالدار وارد ایران نمی شود

در ویژه های خراسان در خبری می خوانیم: با تصویب صورت جلسه ای بین نمایندگان نهادهای اقتصادی کشور، مصوب شده از این پس سیگارهایی که با مجوز رسمی از طریق گمرک وارد کشور می شود، باید واجد ویژگی هایی مانند نداشتن خال بروی بدنه سیگار و نیز تایید سلامت محموله پیش از ورود به ایران باشد و این موضوع، باید رسما در متن مجوز ترخیص سیگارهای خارجی ذکر شود در غیر این صورت، مجوز ورود دریافت نمی کنند.

اقدام جالب دولت در لایحه بودجه 91

خراسان همچنین در خبری دیگر آورده است: در حالی که مجلس با تصویب طرحی، صندوق‌ بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با همه وظایف، اموال، دارایی‌ها و تعهدات را در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کرد و این مصوبه طی روزهای اخیر توسط رئیس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد، گفته می شود دولت در لایحه بودجه 91 پیشنهاد کرده این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شود.