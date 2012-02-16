650 میلیون تومان برای خرید زمین سایت اداری شهرستان باشت اختصاص یافت

علی اصغر قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمین مورد نیاز برای احداث سایت اداری این شهرستان مشخص شده است که با همکاری شهرداری و شورای شهر احداث می شود.

وی عنوان کرد: همچنین استاندار دربازدید از پروژه‌های در دست اجرای این شهرستان، دستورات لازم را برای تسریع در پیشرفتفیزیکی آنها صادر کرد.

وی بیان کرد: استاندار همچنین در بازدید از منطقه "کوه دهک"، "پل پریم" و "مله برفی" که حدود 400 هکتار اراضی دیم قابل تبدیل به آبی دارد، مبلغ 500 میلیون تومان اعتبار برای آغاز عملیات کار از جمله راهسازی این مناطق اختصاص داد.

قلی پور عنوان کرد: برای محور پرترافیک باشت به چرام مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برآورد شده است که حدود سه میلیارد تومان آن را وزارتخانه راه و شهرسازی تامین می کند و بقیه هم از محل اعتبارات استانی تامین می شود.

وی همچنین از پیگیری یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای عمران شهری و مسیر کنار گذر شهر باشت از مصوبات دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان خبر داد و گفت: با تامین این اعتبار این پروژه اجرایی می شود.

فرماندار باشت با اشاره به حاصلخیزی خاک این شهرستان، تلاش برای تبدیل زمین‌های دیم به آبی و باغات در باشت را از اولویتهای بخش کشاورزی عنوان کرد.

وی افزود: پروژه پمپاژ آب به 400 هکتار از اراضی دیم این شهرستان مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به ‌زودی برای بهره‌ برداری آماده می‌شود.

قلی پور بیان داشت: برخی پروژه‌های بزرگ با پیشرفت فیزیکی بالا در این شهرستان در دست اجراست که در سوم خرداد سال 91 افتتاح می‌شوند.