بلاتکلیفی داوطلبان دکتری90/ اعلام نتایج دکتری معطل چند دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین سرورالدین رئیس سازمان سنجش آموزش کشور روز دوشنبه 24 بهمن از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور دکتری 90 تا آخر هفته گذشته خبر داده و یادآور شده بود: بیش از 2 هزار و 800 نفر در این مرحله از آزمون پذیرش می شوند.

وی تاکید کرده بود: نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 90 پس از اعلام نتایج مصاحبه ها از دانشگاهها به سازمان سنجش منتشر می شود.

این در حالی است که اولین کنکور دکتری نیمه متمرکز سال 90 در روز 25 فروردین سال 90 برگزار شد و پس از اعلام نتایج نهایی در شهریورماه، بر اساس تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرحله تکمیل ظرفیت برای آن در نظر گرفته شد.

پس از آن در تاریخ 4 دی ماه 90 اسامی واجدین شرایط برای مصاحبه در مرحله تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش منتشر و شرایط مصاحبه این افراد اعلام شد.

بر اساس برنامه زمان بندی که از سوی دانشگاهها اعلام شده بود، مصاحبه ها باید در روزهای ابتدایی بهمن به پایان می رسید و بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در زمان انتشار کارنامه این افراد مقرر شده بود که پس از انجام مصاحبه، بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آئین‌نامه از سوی دانشگاه، نمرات از سوی دانشگاهها به سازمان سنجش ارائه شود و پس از آن سازمان سنجش اسامی نفرات منتخب را اعلام کند.

همچنین سازمان سنجش قرار بود کارنامه تفصیلی آزمون دکتری سال 90 را در نیمه دوم بهمن ماه 90 بر روی سایت سازمان قرار دهد تا داوطلبان در صورت وجود سئوال پس از دریافت کارنامه تفصیلی، منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی با سازمان مکاتبه کنند.

اما با این حال مسئولان سازمان سنجش در پاسخ به پیگیری های خبرنگار مهر در این زمینه یادآور شده اند: به دلیل اینکه هنوز 3 تا 4 دانشگاه، نتایج آزمون شفاهی و مصاحبه دکتری خود را برای سازمان سنجش ارسال نکرده اند نمی توان نتایج نهایی را اعلام کرد. اعلام نتایج نهایی مستلزم اعلام نتایج مصاحبه از سوی تمام دانشگاهها است.

در واقع اعلام نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کنکور دکتری 90 معطل اعلام نتایج مصاحبه از 3 تا 4 دانشگاه کشور مانده است و داوطلبان این آزمون که در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کرده بودند در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می برند.