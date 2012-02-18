به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم ملی تکواندوی کشورمان که آماده حضور در بازیهای المپیک 2012 لندن میشود از هفته آینده در شهرستان بابلسر پیگیری خواهد شد.
این تیم که قرار است اواخر اسفندماه جهت حضور در یک تورنمنت تدارکاتی راهی هلند شود، قبل از سفر به سرزمین لالهها به شهر بابلسر خواهد رفت تا یک اردوی 10 روزه را در این شهر پشت سر بگذارد.
فریبرز عسگری، سرمربی تیم ملی تکواندو در مورد معتمد و کرمی دو عضو این تیم که در هفتههای گذشته با مشکل آسیب دیدگی مواجه بودند به خبرنگار مهر گفت: این دو به تمرینات بازگشته و بدون مشکل مراحل آماده سازی خود را در کنار سایر نفرات پیگیری میکنند.
وی ادامه داد: مشکل آسیب دیدگی کرمی و معتمد به طور کامل رفع شده است ولی طبق نظر پزشکان تا آخر سال 90 این دو فقط در تمرینات حضور خواهند داشت و به احتمال فراوان در مسابقات هلند هم مبارزه نخواهند کرد.
سرمربی تیم ملی در مورد اعزام این دو تکواندوکار به هلند گفت: اگر قرار باشد که این دو تکواندوکار در مسابقات حضور پیدا نکنند به همراه سایر نفرات به هلند اعزام نمیشوند.
قابل ذکر است اعضای تیم تکواندوی امید ایران که آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا میشوند نیز به مسابقات بین المللی هلند اعزام خواهند شد.
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