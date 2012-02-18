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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۳

برای بررسی تأثیر داروها؛

تومور مغز به صورت سه بعدی مدلسازی شد

تومور مغز به صورت سه بعدی مدلسازی شد

محققان دانشگاه براون مدلی سه بعدی از تومور مغزی یا "گلیوما" ارائه کرده اند تا محققان بتوانند با استفاده از آن تاثیرگذاری داروهای مختلف برای درمان تومورهای مغزی را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان با استفاده از مدل سه بعدی از نسوج طبیعی تومور مغزی بر روی شکل گیری رشد و فعالیت سلولهای "اندوتلیال" که در ساخت عروق خونی مشارکت داشته و به تومورهای مغزی می چسبند، مطالعه خواهند کرد درست مانند اینکه بر روی یک موجود زنده در حال مطالعه هستند.

مدل تومور مغزی به همراه عروق خونی که آن را در بر گرفته توسط "جان هو" شیمیدان دانشگاه براون ارائه شده است. این مدل بر اساس طرحی از مهندس زیستی به نام "جفری مورگان" از همین دانشگاه به وجود آمده است. مورگان مدل نسوج این تومور را به وجود آورد و "هو" این مدل بافتی را به قالبی از هیدروژل پلیمری که از عروق خونی گاو و سلولهای تومورهای موش به دست آمده بود، افزود.

محققان طی آزمایشهایی دریافتند که نانوذرات اکسید آهن می توانند به عروق خونی که تومورها را با رساندن اکسیژن و مواد غذایی زنده نگه می دارند نفوذ کند. نانوذرات اکسید آهن از اثرگذاری بالایی برخوردارند زیرا می توانند به راحتی وارد لایه اندتلیال شوند و پس از آن می توان این ذرات را به کمک MRI مسیریابی یا هدایت کرد.

بر اساس گزارش وب سایت دانشگاه براون، این مدل سه بعدی از تومور مغزی می تواند به واسطه نمایش آنچه به صورت طبیعی در بدن رخ می دهد، در وقت و هزینه تحقیقات صرفه جویی کرده و از تعداد آزمایشهای انجام گرفته بر روی ارگانیزمهای زنده بکاهد.  

کد مطلب 1536651

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