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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

الزام بوفه داران مدارس به دریافت کارت سلامت

الزام بوفه داران مدارس به دریافت کارت سلامت

رئیس گروه سلامت مرکز تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آیین نامه پایگاه تغذیه سالم به تازگی ابلاغ شده گفت: بوفه‌داران مدارس باید هر سال کارت سلامت را از وزارت بهداشت دریافت کنند.

مهناز تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دریافت کارت سلامت برای بوفه داران مدارس ضروری است، افزود: دانش آموزان بدلیل افزایش ساعات درسی شان نیاز دارند مواد غذایی به جز میان وعده نیز داشته باشند که این اختیار را به مدارس و استانها دادیم که ابتکار عمل خوبی از خود نشان دادند اما تخلفات در بوفه مدارس شاید در تهران و برخی کلانشهرهای دیگر زیاد باشد اما در استانهای کوچکتر کمتر مشکل داریم.

وی ادامه داد: معتقدیم در کلانشهرها باید تعداد ناظران بر بوفه مدارس و تغذیه آنها بیشتری باشد چون هم اکنون تنها فقط یک بار مدرسه را نظارت می کنند و اگر تعداد دفعات بیشتر باشد امکان خطا کمتر است.

رئیس گروه سلامت مرکز تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش درباره جریمه مدیرانی که بوفه آنها مواد خوراکی غیراستاندارد است و دچار تخلف شده اند، گفت: این موارد در ارزشیابی مدیرمدرسه لحاظ می شود و قطعا جریمه هایی برای متخلفان در نظر می گیرند.
 

کد مطلب 1536658

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