الزام بوفه داران مدارس به دریافت کارت سلامت

مهناز تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دریافت کارت سلامت برای بوفه داران مدارس ضروری است، افزود: دانش آموزان بدلیل افزایش ساعات درسی شان نیاز دارند مواد غذایی به جز میان وعده نیز داشته باشند که این اختیار را به مدارس و استانها دادیم که ابتکار عمل خوبی از خود نشان دادند اما تخلفات در بوفه مدارس شاید در تهران و برخی کلانشهرهای دیگر زیاد باشد اما در استانهای کوچکتر کمتر مشکل داریم.

وی ادامه داد: معتقدیم در کلانشهرها باید تعداد ناظران بر بوفه مدارس و تغذیه آنها بیشتری باشد چون هم اکنون تنها فقط یک بار مدرسه را نظارت می کنند و اگر تعداد دفعات بیشتر باشد امکان خطا کمتر است.

رئیس گروه سلامت مرکز تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش درباره جریمه مدیرانی که بوفه آنها مواد خوراکی غیراستاندارد است و دچار تخلف شده اند، گفت: این موارد در ارزشیابی مدیرمدرسه لحاظ می شود و قطعا جریمه هایی برای متخلفان در نظر می گیرند.

