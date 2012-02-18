ثبات نظام حاصل بصیرت و دشمن شناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح شنبه در دیدار با امام جمه انبارالوم از روحانیون خواست تا در خطبه های نماز جمعه با توجه به شرایط حساس جهانی، فضیلت شرکت در انتخابات را برای حضور حداکثری مردم تبیین کنند.

وی اظهار امیدواری کرد تا همچون انتخابات گذشته شاهد انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری با رعایت اصل قانون و امانتداری باشیم.

حاج بای مراد آخوند امدادی امام جمعه اهل سنت انبارالوم نیز ضمن تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات گفت: مردم با توجه به پایبندی به اسلام، ولایت فقیه و تبعیت از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور گسترده در پای صندوق های رای، بار دیگر بزرگترین لطمه را به دشمنان جمهوری اسلامی خواهند زد.



امام جمعه انبارالوم تمکین به قانون و حضور حداکثری مردم در انتخابات را از جمله منویات معظم رهبری در خصوص انتخابات اعلام کرد و از دست اندرکاران انتخابات شهرستان خواست جهت برگزاری انتخاباتی سالم و با شکوه از هیچ کوششی دریغ نکنند.