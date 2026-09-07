به گزارش خبرگزاری مهر، علی ایزدی در دیدار با مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی، با اشاره به اهمیت نقشآفرینی نهادهای فرهنگی در جامعه اظهار کرد: موضوعاتی همچون عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر نیازمند رویکردی اقناعی و مبتنی بر گفتوگو است و تمامی دستگاههای فرهنگی، هنری و رسانهای استان مرکزی باید برای تبیین و ترویج این مفاهیم، ظرفیتهای خود را بسیج کنند.
وی با بیان اینکه موازیکاری در حوزه فرهنگ باید کاهش یابد، گفت: ایجاد همکاری و هماهنگی منسجم میان دستگاهها، راهبرد اصلی برای تحقق اهداف فرهنگی و بهرهگیری بهینه از توانمندیهای موجود در استان مرکزی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، کتاب و کتابخوانی را از اولویتهای راهبردی دانست و تصریح کرد: حمایت از نویسندگان، ناشران و فعالان حوزه کتاب، همچنین فراهمسازی بستر حضور نسل جوان در فعالیتهای کتابمحور، از برنامههای جدی این اداره کل خواهد بود.
ایزدی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از قالبهای نوین در تولید محتوا افزود: تولید پادکستهای آموزشی و فرهنگی به عنوان ابزاری اثرگذار برای انتقال مفاهیم اخلاقی و اجتماعی، مورد حمایت قرار میگیرد.
وی همچنین با تقدیر از هنرمندان متعهد که در رویدادهای اجتماعی و ملی حضوری فعال داشتهاند، تاکید کرد: تقویت مؤسسات فرهنگی، کانونهای مساجد و انجمنهای ادبی، زمینهساز بروز خلاقیت و رشد فعالیتهای هنری در استان است.
لزوم تولید آثار فاخر فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت بازآفرینی ارزشهای دفاع مقدس در قالبهای هنری، گفت: همکاریهای مشترک فرهنگی میتواند آثار ماندگاری را برای نسل امروز به ارمغان بیاورد.
سرهنگ محمد گودرزی افزود: هنرمندان عرصههای تجسمی، نمایشی، موسیقی و ادبیات، بازتابدهنده رویدادهای جامعه هستند و باید از ظرفیت آنان در تولید آثار فاخر برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بهخوبی بهرهگیری کرد.
در پایان این نشست، بر توسعه همکاریهای مشترک و برنامهریزی برای تقویت تشکلهای فرهنگی و قرآنی تأکید شد.
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