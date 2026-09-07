به گزارش خبرنگار مهر، حامد صبوری عصر دوشنبه در همایش ملی باانرژی‌ها که با حضور پرشور دانش‌آموزان، معلمان و مربیان استان مازندران در سالن ورزشی الغدیر شهرداری آمل برگزار شد، اظهار کرد: طرح ملی باانرژی‌ها با هدف اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ‌سازی پایدار و گفتمان‌سازی جهت کاهش مصرف انرژی در سیستم آموزش و پرورش طراحی و تدوین شده است.

وی با اشاره به تجربه موفق اجرای آزمایشی این طرح افزود: سال گذشته این طرح به‌صورت پایلوت به مرحله اجرا درآمد و از مهر سال‌جاری اجرای گسترده و سراسری آن کلید می‌خورد؛ تلاش ما بر این است تا نسل نوپای کشور با مفاهیم پایه‌ای انرژی، شیوه‌های تولید، تنوع منابع و ضرورت صیانت از این ثروت‌های ملی آشنا شوند.

قائم‌مقام معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان دانش‌آموزی کشور با بیان اینکه طرح باانرژی‌ها با ساختاری فعالیت‌محور و بازی‌محور تعریف شده است، تصریح کرد: دانش‌آموزان در این فرآیند به‌صورت مرحله‌به‌مرحله مشارکت دارند و با تکمیل موفق هر گام، مشوق‌ها و امتیازهایی دریافت می‌کنند که انگیزه آنان را برای استمرار مسیر تقویت می‌کند.

صبوری ادامه داد: استمرار این فعالیت‌های جذاب، به تثبیت اندیشه و رفتار درست در ذهن دانش‌آموزان می‌انجامد تا آنان این آموخته‌ها را به سطح خانواده و جامعه تسری دهند.

وی انرژی را امانتی راهبردی برای نسل‌های آینده توصیف کرد و گفت: حامل‌های انرژی شامل آب، برق، گاز و سوخت، سرمایه‌هایی هستند که نگهداری مسئولانه از آن‌ها یک وظیفه همگانی است تا بتوانیم این ثروت ملی را برای آیندگان حفظ کنیم.

این مسئول با تأکید بر سیاست محوری سازمان دانش‌آموزی مبنی بر کنشگری دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: رسالت ما هویت‌بخشی و مسئولیت‌سپاری به دانش‌آموزان است و موفقیت در طرح‌هایی نظیر باانرژی‌ها مستلزم نقش‌آفرینی فعال نوجوانان است.

قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی کشور به ضرورت هم‌افزایی بین‌دستگاهی اشاره کرد و گفت: تحقق گفتمان بهینه‌سازی مصرف نیازمند همراهی همه‌جانبه دستگاه‌هاست؛ کما اینکه در همایش امروز نیز ارگان‌هایی نظیر وزارت نیرو، مجموعه‌های توزیع آب، برق، گاز و حفاظت محیط‌زیست در کنار آموزش و پرورش حضور فعالی داشتند.

صبوری با اشاره به رویکردهای سال تحصیلی پیش‌رو اظهار داشت: علاوه بر تداوم طرح باانرژی‌ها، رویکردهای معلم‌محوری و توسعه ارتباط زنجیره‌ای مسجد، مدرسه و محله در کانون توجه سازمان دانش‌آموزی خواهد بود تا بستری برای گفتگو و چاره‌اندیشی دانش‌آموزان پیرامون چالش‌های بومی فراهم شود؛ در این مسیر، شوراهای دانش‌آموزی پیشران اصلاح الگوی مصرف خواهند بود.

در ادامه این همایش، مرتضی عسگری رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان آمل با اشاره به اهداف این رویداد تصریح کرد: همایش ملی باانرژی‌ها با تعامل سازنده دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله ادارات برق، گاز و آبفا اجرایی شد تا پیام آموزش مصرف بهینه را به بطن جامعه منتقل کند.

وی نقش‌آفرینی دانش‌آموزان را فراتر از محیط مدرسه دانست و افزود: انتظار می‌رود دانش‌آموزان ضمن کسب آگاهی‌های لازم، به‌عنوان سفیران و مروجان فرهنگ درست مصرف انرژی، آموزه‌ها را به کانون خانواده‌ها ببرند تا رفتار مصرفی اصلاح شود.

رئیس آموزش‌وپرورش آمل با اشاره به برپایی نمایشگاه دستاوردهای علمی و عملی دانش‌آموزان در حاشیه این همایش یادآور شد: ارائه دست‌سازه‌ها، طرح‌ها و پژوهش‌های علمی دانش‌آموزان از نقاط برجسته این گردهمایی بود؛ چرا که نشان داد آنان از رهگذر پژوهش و فعالیت میدانی به لزوم حراست از منابع حیاتی کشور پی برده‌اند.