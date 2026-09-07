به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی، دستیار رئیسجمهور در امور اجتماعی عصر امروز (دوشنبه) در رویداد ملی فناوریهای ورزشی و نوآوری اجتماعی در گلستان، با اشاره به حضور جوانان و صاحبان ایده از نقاط مختلف کشور اظهار کرد: حضور جوانان خلاق در این رویداد، فارغ از جایزه و انتخاب، پیام مهمی دارد و آن این است که نسل جوان ایران برای ساختن آینده کشور حضور دارد.
وی افزود: امروز باید از ظرفیت جوانان و ایدههای خلاقانه آنان برای عبور از مسائل کشور استفاده کنیم و به جای آنکه صرفاً درباره نوآوری صحبت کنیم، زمینه تبدیل ایدهها به محصول، شغل و راهحلهای کاربردی را فراهم آوریم.
دستیار رئیسجمهور در امور اجتماعی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد پارکهای علم و فناوری گفت: تعداد شرکتکنندگان در رویدادها مهم است، اما مهمتر این است که بدانیم چه شغلی ایجاد شده، چه محصولی به بازار رسیده، چه صادراتی شکل گرفته و چه مسئلهای از مردم حل شده است.
ربیعی پیشنهاد کرد استانداری، دانشگاه و پارک علم و فناوری گلستان هر سال ۱۰ مسئله اولویتدار استان را شناسایی و رویدادهای نوآورانه را برای حل این مسائل طراحی کنند.
وی ادامه داد: گلستان در حوزههایی مانند کمآبی، بهرهوری کشاورزی و گردشگری با مسائل مهمی مواجه است که میتواند به موضوع فعالیت شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها تبدیل شود.
ربیعی با بیان اینکه مسائل اجتماعی پیچیدهتر از پروژههای عمرانی هستند، اظهار کرد: پروژههای عمرانی معیارهای مشخصی دارند، اما مسائل اجتماعی ذینفعان متعددی دارند و برای حل آنها باید شناخت دقیقتری از جامعه، تغییرات نسلی و تحولات اجتماعی داشت.
وی پیشنهاد کرد برای هر استان، مجموعهای از «ابرمسائل» و ایدههای استارتاپی مرتبط با آنها برای یک افق ۱۰ ساله تعریف شود و نقش دانشگاه، دولت و بخش خصوصی در اجرای این برنامه مشخص باشد.
ورزش؛ ابزار مقابله با انزوای اجتماعی
دستیار رئیسجمهور در امور اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه ورزش تنها موضوعی پزشکی یا سلامتمحور نیست، گفت: ورزش یک نهاد اجتماعی است و از این منظر هم موضوع نوآوری اجتماعی و هم ابزار تحقق آن محسوب میشود.
ربیعی افزود: کاهش تحمل شکست و ناکامی، انزوای اجتماعی و فردگرایی منفی از مسائل امروز جامعه است و ورزش میتواند در تقویت روحیه کار جمعی، پذیرش شکست و افزایش مشارکت اجتماعی نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی در گلستان گفت: ورزش ظرفیت بزرگی برای ادغام اجتماعی دارد؛ وقتی افراد با قومیتها و پیشینههای مختلف در یک تیم ورزشی قرار میگیرند، زمینه شکلگیری ارتباط و سرمایه اجتماعی فراهم میشود.
ربیعی همچنین بر ضرورت همگانی شدن ورزش تأکید کرد و گفت: باید برای دسترسی اقشار کمبرخوردار، زنان، افراد دارای معلولیت و گروههای مختلف سنی به ورزش، ایدهها و راهکارهای نوآورانه ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: ورزشهای گرانقیمت و طبقاتی شدن ورزش نباید موجب محرومیت گروههایی از جامعه شود و نوآوری باید به گونهای باشد که فرصت استفاده از ورزش برای همه اقشار فراهم شود.
توسعه فقط ساخت کارخانه نیست
ربیعی با بیان اینکه جامعه امروز با تغییرات عمیق و سریعی مواجه است، اظهار کرد: آپارتماننشینی، تغییر سبک مشاغل، فشارهای زندگی و تحولات نسلی، ضرورت توجه به نشاط اجتماعی را افزایش داده است و ورزش میتواند یکی از ابزارهای ایجاد شادابی در جامعه باشد.
وی گفت: توسعه را نباید فقط در ساخت کارخانههای بزرگ و ایجاد زیرساختهای اقتصادی خلاصه کرد؛ جامعهای که از نشاط، مشارکت و سرمایه اجتماعی برخوردار باشد نیز جامعهای توسعهیافته است.
دستیار رئیسجمهور در امور اجتماعی همچنین ورزش را یکی از ظرفیتهای تقویت روحیه ملی دانست و افزود: در کنار مؤلفههای مختلف قدرت ملی، روحیه ملی اهمیت ویژهای دارد و ورزش میتواند به تقویت این روحیه کمک کند.
ربیعی در ادامه بر ضرورت تقویت نوآوری اجتماعی تأکید کرد و گفت: جامعه ما با تحولاتی عمیق، سریع و گسترده روبهروست و برای پاسخ به این تغییرات، نیازمند خلاقیت و نوآوری هستیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از نوآوریها از ترکیب خلاقانه پدیدهها و امکانات موجود شکل میگیرند، خاطرنشان کرد: بسیاری از پدیدهها و امکانات در اطراف ما وجود دارند و آنچه یک ایده را به نوآوری تبدیل میکند، شیوه جدید نگاه کردن و کنار هم قرار دادن ظرفیتهای موجود است.
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