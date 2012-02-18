500 خانه فرهنگی دیجیتال در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در افتتاح اولین مجتمع رسانه های دیجیتال در قزوین اظهارداشت: در آینده شاهد افتتاح مجتمع‌های دیجیتال در همه استان‌ها خواهیم بود و 250 خانه فرهنگ در کل کشور به رقم 500 خانه فرهنگ ارتقاء پیدا می ‌کند.

وی یادآور شد: جوانان می ‌توانند در شبکه ملی فرهنگ، خودشان نقش‌آفرینی کرده و انیمیشن و نرم‌ افزار تولید کنند که بخشی از این فعالیت‌ها در شهرستان‌ها و استان‌ها انجام می ‌شود.

حسینی تصریح کرد: با راه‌اندازی این خانه‌ها برای جوانان و نوجوانان فضای مناسب فعالیت در حوزه مجازی فراهم شده و نسل آینده می‌توانند با اتصال به اینترنت پاک از این فضا استفاده کنند.

وی اظهار داشت: ‌با راه‌اندازی این خانه‌ها دغدغه ‌خانواده‌ها نیز برای حضور جوانان ‌شان در فضاهای مجازی و اینترنتی برطرف شده و اطمینان خواهند داشت که فرزندان آنها در سایت‌ها و کانال‌‌های کنترل ‌شده فعالیت می‌کنند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآورشد: نهضتی در راستای ترجمه و دوبله انجام شده است تا کشورهای اسلامی و غیر اسلامی با ایران و فرهنگ اسلامی آن آشنا شوند و تلاش می ‌کنیم تا دیگر کشورها نیز از بازیها، انیمیشن، موسیقی و تئاتر تولیدی در داخل کشور بهره ببرند.

در ادامه این مراسم احمد عجم استاندار قزوین با تأکید بر فعالیت‌های فرهنگی به صورت دیجیتال بیان کرد: فعالیت‌های خوبی در زمینه دیجیتال در استان انجام شده است که با حمایت‌های لازم و تلاش بیشتر فعالان این عرصه، باید شاهد گسترش این عرصه باشیم.

