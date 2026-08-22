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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

توسعه فضاهای آموزشی شهرستان شادگان شتاب می‌گیرد

توسعه فضاهای آموزشی شهرستان شادگان شتاب می‌گیرد

شادگان ـ سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی گفت: در سال جاری تلاش خواهیم کرد با اختصاص اعتبارات جدید، زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه ها فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری پیش ظهر امروز شنبه ، از روند اجرای پروژه‌های مدارس این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها قرار گرفت.

وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی و نوسازی مدارس از برنامه‌های مهم شهرستان است و با همکاری اداره‌کل نوسازی مدارس و استفاده از ظرفیت اعتبارات شهرستان شادگان، اجرای این طرح‌ها دنبال می‌شود.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین بر رسیدگی به مشکلات مدارس تاکید کرد و گفت:بازدیدهای میدانی از مدارس ادامه خواهد داشت تا مسائل و مشکلات از نزدیک بررسی و برای رفع آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

عفری در پایان گفت: تکمیل این پروژه‌ها ضمن افزایش سرانه فضاهای آموزشی، شرایط مناسب‌تری برای تحصیل دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزش در مناطق مختلف شهرستان فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6923683

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