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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

افزایش تدریجی دما تا سه‌شنبه؛ بارش پراکنده در شمال و شرق خوزستان

افزایش تدریجی دما تا سه‌شنبه؛ بارش پراکنده در شمال و شرق خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش دما تا روز سه‌شنبه در سطح استان خبر داد و گفت: امروز و فردا، احتمال بارش‌های پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط در مناطقی از استان وجود دارد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا روز سه‌شنبه، روند افزایش تدریجی دما در سطح استان را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این ایام، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب‌شرقی استان خواهند شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی امروز و فردا، احتمال بارش‌های پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط، گاهی تندباد لحظه‌ای در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: هویزه با دمای ۴۷.۲ درجه به عنوان گرمترین و بستان با دمای ۲۳.۸ درجه به عنوان خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۵.۶ و کمینه دمای ۲۶.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6923664

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