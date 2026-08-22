محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی تا روز سهشنبه، روند افزایش تدریجی دما در سطح استان را نشان میدهد.
وی افزود: در این ایام، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبشرقی استان خواهند شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی امروز و فردا، احتمال بارشهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط، گاهی تندباد لحظهای در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد.
سبزهزاری با اشاره به وضعیت دمایی شبانهروز گذشته تصریح کرد: هویزه با دمای ۴۷.۲ درجه به عنوان گرمترین و بستان با دمای ۲۳.۸ درجه به عنوان خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند؛ اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۵.۶ و کمینه دمای ۲۶.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
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