حمید شاه آبادی به خبرنگار مهر گفت: در فاز اول ساماندهی مد و لباس پوشاک بانوان را مد نظر قرار دادیم اما امیدواریم در سال 91 ساماندهی پوشش آقایان نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین برگزاری نمایشگاه ویژه پوشاک آقایان با هدف ترویج لباسهایی با فرهنگ بومی و تفکرات بومی کشور نیز در حال بررسی است.
وی افزود: قانون ساماندهی مد و لباس در فازهای بعدی به بررسی انواع مدلهای رایج در کشور و آرایش و مبلمان شهری نیز می پردازد.
شاهآبادی به مهر خبر داد:
ساماندهی مدلهای کیف، کفش و کلاه در دستور کار وزارت ارشاد
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وظیفه قانون ساماندهی مد و لباس نه تنها در حوزه پوشاک آقایان، بلکه فراتر از آن و شامل هر نوع مدل حتی کیف، کفش و کلاه و آرایش و مبلمان شهری است.
حمید شاه آبادی به خبرنگار مهر گفت: در فاز اول ساماندهی مد و لباس پوشاک بانوان را مد نظر قرار دادیم اما امیدواریم در سال 91 ساماندهی پوشش آقایان نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین برگزاری نمایشگاه ویژه پوشاک آقایان با هدف ترویج لباسهایی با فرهنگ بومی و تفکرات بومی کشور نیز در حال بررسی است.
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