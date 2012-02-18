شاه‌آبادی به مهر خبر داد: ساماندهی مدلهای کیف، کفش و کلاه در دستور کار وزارت ارشاد

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وظیفه قانون ساماندهی مد و لباس نه تنها در حوزه پوشاک آقایان، بلکه فراتر از آن و شامل هر نوع مدل حتی کیف، کفش و کلاه و آرایش و مبلمان شهری است.