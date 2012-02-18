200کیلومتر بزرگراه در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

احمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بزرگراهها تا شعاع 30 کیلومتری مراکز شهرستانها و 15 کیلومتری دیگر شهرها، احداث می شوند.

وی بیان کرد: هم اکنون30 طرح راهسازی به طول 136 کیلومتردر این استان در دست اجراست.

مدیرکل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: از این مقدار 65 کیلومتر بزرگراه، 47 کیلومتر راه اصلی و بقیه شامل راههای فرعی است.

وی یادآور شد: توسعه و تکمیل راههای "باغچه" به "سادات"، یاسوج به سی سخت و تکمیل محور ارتباطی پاتاوه به دهدشت تا سال 92 از جمله برنامه های این اداره کل است.

طرح راه آهن یاسوج - اقلید سال آینده اجرایی می شود

مدیرکل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد همچنین آغاز عملیات اجرایی اتصال راه آهن یاسوج به اقلید را از دیگر برنامه های سال آینده عنوان کرد و گفت: احداث این مسیر به طول 147 کیلومتر نقش زیادی می تواند در توسعه این استان داشته باشد.

جمشیدی بیان داشت: مطالعه اجرای شبکه راه آهن در کهگیلویه وبویراحمد یکی از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان بود.

وی افزود: پیش بینی می شود این پروژه طی پنج سال اجرا شود و به بهره برداری کامل برسد.

مدیرکل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: با احداث راه آهن در استان، علاوه بر تنوع و توسعه در شبکه حمل و نقل، بخش زیادی از بار ترافیکی جاده ها و هزینه های ناشی از آن کاهش می یابد.

جمشیدی همچنین یادآور شد: تا پایان سال 91 تمام روستاهای بالای 50 خانوار در این استان از راه آسفالته برخوردار می شوند.

وی افزود: هم اکنون 60 درصد کل راههای کهگیلویه و بویراحمد یعنی حدود چهار هزار و 600 کیلومتر را راه روستایی تشکیل می دهد که از این میزان دوهزار و 200 کیلومتر آن آسفالت است.