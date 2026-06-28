هیچ پروژه راهسازی در کهگیلویه و بویراحمد تعطیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن تبریک این هفته، از همکاری نزدیک دستگاه قضایی با مجموعه مدیریت استان قدردانی کرد و اظهار داشت: قوه قضائیه در حوزههای مختلف از جمله شورای تأمین، رفع مشکلات عمرانی، حل اختلافات میان پیمانکاران و کارفرمایان، حمایت از تولید و تأمین امنیت استان همکاری بسیار خوبی با مجموعه اجرایی داشته است.
وی افزود: خوشبختانه در دو سال گذشته شاخصهای امنیتی کهگیلویه و بویراحمد در مقایسه با میانگین کشور وضعیت مطلوبی داشته و این نتیجه هماهنگی و تعامل مناسب میان دستگاههای مختلف است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پروژههای راهسازی استان، با رد ادعای تعطیلی این پروژهها، گفت: تعطیلی پروژهها سخنی خلاف واقع است و هیچ پروژهای تعطیل نشده است.
رحمانی با اشاره به اجرای همزمان چندین طرح راهسازی در استان، تصریح کرد: پروژههای مختلف از جمله محورهای مرتبط با مصوبات سفر رئیسجمهور، پلها، زیرگذر پاتاوه و محور یاسوج ـ سیسخت در حال اجرا هستند و برخی پروژههایی که پیشتر غیرفعال بودند نیز دوباره فعال شدهاند.
وی با بیان اینکه بخشی از روند اجرای پروژهها به تأمین منابع مالی بستگی دارد، ادامه داد: در دولت چهاردهم بیش از ۴۷ کیلومتر به طول بزرگراههای استان افزوده شده که معادل رشد ۲۰ درصدی شبکه بزرگراهی استان است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز ۸۴ کیلومتر بزرگراه در نقاط مختلف استان در دست اجرا قرار دارد و این موضوع نشاندهنده تحرک مناسب در حوزه توسعه زیرساختهای حملونقل است.
رحمانی با اشاره به هزینه بالای اجرای پروژههای عمرانی در استان اظهار کرد: احداث هر کیلومتر بزرگراه در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل شرایط سخت توپوگرافی، پنج تا شش برابر متوسط کشور هزینه دارد.
وی افزود: حدود ۶۵ درصد وسعت استان دارای شیب بیش از ۱۵ درجه و حدود ۸۰ درصد آن کوهستانی است و همین موضوع موجب افزایش چشمگیر هزینه اجرای پروژههای عمرانی شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اعتبارات سفر رئیسجمهور گفت: در این سفر ۲۶ همت اعتبار عمرانی برای استان پیشبینی شد که بخش قابل توجهی از آن به پروژههای راهسازی از جمله محورهای یاسوج ـ اصفهان، یاسوج ـ شیراز و یاسوج ـ پاتاوه اختصاص یافته است.
رحمانی همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه اتصال استان به آزادراه خبر داد و اظهار کرد: این پروژه که از مطالبات دیرینه مردم استان بود، وارد مرحله اجرا شده و پیمانکار فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات مصوب سفر رئیسجمهور، ۱۵۰ میلیارد تومان نیز به عنوان اعتبار ویژه برای تکمیل این پروژه در نظر گرفته شده و وزارت راه و شهرسازی نیز برنامهریزی لازم را برای تأمین منابع مورد نیاز از طریق مشارکت بخش خصوصی و نظام بانکی در دستور کار دارد.
رحمانی تأکید کرد: تمامی محورهای راهسازی استان در دستور کار قرار دارند و روند اجرای آنها متناسب با تأمین اعتبارات و امکانات ادامه خواهد داشت.
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