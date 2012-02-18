اخبار کوتاه فرهنگی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی عکس خیلی دور خیلی نزدیک با نمایشگاه گردانی سیف اله صمدیان از تا پنجم اسفندماه سالجاری در گالری محتشم شهرستان ارومیه گشایش یافت.

در این نمایشگاه که به مناسبت افتتاح نخستین گالری خصوصی شهرستان ارومیه برگزار می شود 32 اثر از 32 نفر عکاس برتر کشور و آذربایجان غربی با موضوعات مختلف دینی، اجتماعی، و طبیعت در معرض دید عموم قرار گرفته است.

عبداله صمدیان، جواد پورصمد، سیف اله صمدیان، رومین محتشم، احسان مهدیان، ندا ظرف ساز، جواد عسگر اوغلی، آرزو وحید، وحید رضوی، هادی پناهی، نیره احمدپور، و نوید عزیزی به همراه 20 نفر از سایر عکاسان آثارشان در این نمایشگاه ارائه شده است.

جشنواره "رسول آسمانی" با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد

دومین جشنواره استانی خوشنویسی با عنوان "رسول آسمانی" که با حضور بیش از 30 هنرمند خوشنویس از آذربایجان غربی و زنجان و بیجار با ارائه بالغ بر 100 اثر برگزار شد، که در رشته نستعلیق، محمدباقر جعفرزاده از خوی، محمود امیدی از تکاب و اکبر غفور از نقده به ترتیب رتبه های نخست تا سوم را کسب کردند.

در رشته شکسته نستعلیق رزاق دریایی از تکاب، فرامرز تیمورنژاد از نقده اول و دوم شدند و محمدحسین علیلو و عباس کوچری هم به طور مشترک رتبه سومی را به دست آوردند.

در رشته ثلت هیچ یک از شرکت کنندگان حائز کسب آرای لازم از سوی هیئت داوران برای رتبه نخست نشدند و سید یحیی جاویدان از نقده به عنوان نفر دوم و کوروش عزتی و محمدعلی قاضیان به طور مشترک به عنوان نفر سوم شناخته شدند.