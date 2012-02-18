نخستین محموله کانتینر یخچالی در بندرامام بارگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این محموله کانتینر یخچالی بالغ بر 50 تن آبزیان دریایی است که از پایانه کانتینر یخچالی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) تا پایان بهمن ماه سال جاری بارگیری و صادر می شود.

با آغاز به کار و فعالیت پایانه کانتینر یخچالی به منظور تخلیه و بارگیری انواع کالاهای غذایی و خشکبار، امکان صادرات انواع محصولات غذایی برای صاحبان کالای بخش دولتی و خصوصی در استان خوزستان و استان های همجوار مهیا شده است.



با بارگیری دو کانتینر، نخستین محموله عروس دریایی(Jelly Fish) به وزن 50 تن و 400 کیلوگرم، نخستین محموله این پایانه به مقصد بندر هایفونگ ویتنام صادر می شود.



معافیت ١٠ درصد سود بازرگانی به تمامی کالاهای وارداتی از طریق بندر امام خمینی(ره) بدون اعمال محدودیت، اتصال به راه آهن بین المللی و شبکه راه های اصلی و سراسری کشور، دسترسی به فرود گاه های بین المللی اهواز، آبادان و ماهشهر در فاصله 115،100و 18 کیلومتری بندر، توانایی پذیرش کشتیهای 80 هزار تنی و نزدیکترین بندر جنوبی به 70 درصد مراکز عمده صنعتی، تولیدی، کشاورزی و جمعیتی در مرکز و نیمه غربی کشور از جمله مزایای بندرامام خمینی(ره) است.