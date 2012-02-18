  1. هنر
  2. سایر
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

اکبریانی به مهر خبر داد:

برگزیدگان ششمین جایزه شعر خبرنگاران نیمه دوم اسفند معرفی می‌شوند

برگزیدگان ششمین جایزه شعر خبرنگاران نیمه دوم اسفند معرفی می‌شوند

به گفته دبیر ششمین جایزه شعر خبرنگاران، برگزیدگان این جایزه ادبی نیمه دوم اسفندماه در مراسم اختتامیه معرفی می‌شوند.

محمدهاشم اکبریانی، دبیر جایزه شعر خبرنگاران درباره آخرین خبرها از این جایزه به خبرنگار مهر گفت: قرار بود داوری‌ها تا آخر دی‌ماه تمام ‌شود، ولی داوری‌ها به طول انجامید و به همین دلیل مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان در نیمه دوم اسفندماه خواهد بود.

وی ادامه داد: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که مراسم اختتامیه‌ای برای جایزه شعر خبرنگاران داشته باشیم و حتی اگر فضای کوچکی هم در اختیار داشته باشیم، یک مراسم حداقلی برگزار خواهیم کرد.

دبیر ششمین جایزه شعر خبرنگاران درباره برنامه‌های جنبی این مراسم نیز توضیح داد: همچنین امسال طبق روال گذشته از یک پیشکسوت که بر جریان شعر کشور تاثیرگذار بوده است، تجلیل خواهد شد.

اکبریانی افزود: امسال فرهاد عابدینی و انتشارات افکار و نگاه بخشی از هزینه جوایز را برعهده گرفته‌اند.

وی در پایان در پاسخ به اینکه «هزینه‌های این جایزه خصوصی از کجا تامین می‌شود؟» بیان کرد: این جایزه به غیر از جایزه‌هایش هیچ هزینه‌ای ندارد. داوران هیچ رقمی را دریافت نمی‌کنند، بلکه بخشی از هزینه‌های دبیرخانه، مراسم‌ها و تهیه کتاب‌ها را نیز آنها می‌پردازند.

کد مطلب 1537049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها