محمدهاشم اکبریانی، دبیر جایزه شعر خبرنگاران درباره آخرین خبرها از این جایزه به خبرنگار مهر گفت: قرار بود داوری‌ها تا آخر دی‌ماه تمام ‌شود، ولی داوری‌ها به طول انجامید و به همین دلیل مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان در نیمه دوم اسفندماه خواهد بود.

وی ادامه داد: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که مراسم اختتامیه‌ای برای جایزه شعر خبرنگاران داشته باشیم و حتی اگر فضای کوچکی هم در اختیار داشته باشیم، یک مراسم حداقلی برگزار خواهیم کرد.

دبیر ششمین جایزه شعر خبرنگاران درباره برنامه‌های جنبی این مراسم نیز توضیح داد: همچنین امسال طبق روال گذشته از یک پیشکسوت که بر جریان شعر کشور تاثیرگذار بوده است، تجلیل خواهد شد.

اکبریانی افزود: امسال فرهاد عابدینی و انتشارات افکار و نگاه بخشی از هزینه جوایز را برعهده گرفته‌اند.

وی در پایان در پاسخ به اینکه «هزینه‌های این جایزه خصوصی از کجا تامین می‌شود؟» بیان کرد: این جایزه به غیر از جایزه‌هایش هیچ هزینه‌ای ندارد. داوران هیچ رقمی را دریافت نمی‌کنند، بلکه بخشی از هزینه‌های دبیرخانه، مراسم‌ها و تهیه کتاب‌ها را نیز آنها می‌پردازند.