البرز و خوزستان قهرمان مسابقات پاورلیفتینگ باشگاههای کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی پرس سینه IPF باشگاههای کشور به میزبانی شهرستان ساوجبلاغ در استان البرزبرگزار شد.

مسئول کمیته فنی مسابقات پاور لیفتینگ کشور در حاشیه برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران گفت: در این دوره از مسابقات که به مدت سه روز در سالن ورزشی مجتمع فرهنگی-ورزشی ایثار کردان برگزار شد،134 ورزشکار از سراسر کشور با یکدیگر رقابت کردند.

جمشید بابایی قانع افزود: شرکت کنندگان در قالب 32 تیم و در دو رده نوجوانان و جوانان وزنه زنی کردند.

وی گفت: در رده نوجوانان تیم استان البرز با کسب 54 امتیاز اول شد و تیم های چهار محال و بختیاری و قزوین هم موفق به کسب رتبه های دوم و سوم شدند.

بابایی قانع افزود:هیئت خوزستان هم قهرمانی رده جوانان را از آن خود کرد.

وی گفت:هیئت های یدک خودرو جنوب و بوشهر هم در رتبه های دوم و سوم این رده ایستادند.

مسئول برگزاری این مسابقات افزود: در این دوره از مسابقات چهار رکورد ملی و دو رکورد رده بزرگسالان هم جابجا شد.

نائب رئیس کمیته فنی پاورلیفتینگ آسیا و رئیس کمیته پاور لیفتینگ کشور هم گفت:این دوره از مسابقات به سبب تجهیزات و امکانات برگزاری، درسطح خوبی قرار داشت.

فرشید سلطانی افزود: برگزاری مسابقات ورزشی رده های نوجوانان و جوانان در تابستان که فصل فراغت تحصیلی ست ،به کیفی تر شدن مسابقات کمک می کند.

وی گفت:خوشبختانه ورزش پاورلیفتینگ که از قدمت 16 ساله در کشور برخوردار است امروز توانسته به خوبی قهرمان پروری کند.

وی افزود: ورزشکاران کشورمان در این رشته حدود دو ماه و نیم قبل در مسابقات آسیایی پاورلیفتینگ که در کشور ژاپن برگزار شد،موفق به کسب عنوان قهرمانی در سه رده سنی شدند.