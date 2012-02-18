ضعف اطلاع رسانی در کمیته امداد گلستان/ حمایت امداد از 240 هزار یتیم

به گزارش خبرنگار مهر، ضعف اطلاع رسانی و عدم دعوت از برخی نمایندگان رسانه در نشست های مطبوعاتی از جمله چالش های حوزه اطلاع رسانی گلستان از جمله در اداره کل کمیته امداد به شمار می رود.

به تاکید بسیاری از فعالان حوزه رسانه در گلستان، نیاز است تا مسئولان نهادها، با جایگزینی نیروهای خبره و کارشناس در حوزه اطلاع رسانی ضعف های این حوزه در ادارات متبوعشان را رفع کنند.

از سوی دیگر با توجه به تاکید مسئولان استان مبنی بر تعامل مطلوب با رسانه ها، اعمال سلیقه های شخصی، سبب شده تا عملکرد کمیته امداد گلستان در این حوزه چندان مثبت نباشد.

به هر روی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد کشور در سفری که بدون حضور نمایندگان برخی رسانه های فعال از جمله خبرگزاری مهر، انجام شد، اعلام کرد: 264 هزار یتیم در کشور تحت حمایت این سازمان قرار دارند و از خدمات آن بهره مند می شوند.

علی محمد ذوالفقاری گفت: 605 هزار حامی نیکوکار در بسته های اکرام و محسنین سرپرستی و مسئولیت حمایت اقتصادی ایتام را برعهده دارند.

وی خاطر نشان کرد: طی نه ماهه سال جاری نیکوکاران مبلغی بالغ بر 120 میلیارد تومان به ایتام تحت پوشش کمک کرده اند.

وی افزود: در سال گذشته حامیان سخاوتمند مبلغی بالغ بر 101 میلیارد تومان به فرزندان معنوی خویش مساعدت نمودند.

وی با بیان این که حدود 4 میلیون نفر در کشور تحت حمایت این نهاد قرار دارند اظهار داشت: این تعداد جمعیت در قالب یک میلیون و 800 هزار خانوار در استان های مختلف کشور از بسته های حمایتی استفاده می کنند.

ذوالفقاری تصریح کرد: از مجموع این تعداد ، یک میلیون و 500 هزار مددجوی سالمند ، یک میلیون و 30 هزار زن سرپرست خانوار ، 600 هزار دانش آموز و 120 هزار دانشجو و ... تحت پوشش این نهاد بوده و از خدمات مختلف حمایتی این نهاد استفاده می کنند.

اهدای 208 سری جهیزیه به نوعروسان

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره) استان اعلام کرد: به مناسبت سی و سومین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی در ایام مبارک دهه فجر 208 سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد اهداء و راهی خانه بخت شدند.

ربیع اله وفایی گفت: مبلغی بالغ بر 2 میلیارد و 80 میلیون ریال اعتبار برای تهیه جهیزیه این نوعروسان اختصاص یافته بود.

وی افزود : به هر نوعروس مبلغ 10 میلیون ریال در قالب هدیه ازدواج اهداء شد.

وفایی بیان داشت : نوعروسان علاوه بر دریافت جهیزیه از خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه بهداشت خانواده، مباحث دینی و اخلاقی مورد نیاز زوجهای جوان توسط اساتید مجرب بهره مند شدند.

افتتاح 4 واحد مسکونی مددجویان گلستان

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد گلستان اظهار داشت: در ایام ا... شکوهمند انقلاب اسلامی 45 واحد مسکونی توسط این نهاد افتتاح گردید.

رضا رحمانی گفت: 39 واحد مسکونی در شرق استان و تعداد 6 واحد مسکونی در غرب استان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به مساحت ساختمان ها بیان داشت: منازل مسکونی در متراژ 60 متر مربع بوده که بر اساس اصول مهندسی ساخته شده است.

رحمانی اذعان داشت: 39 واحد مسکونی به مبلغی بالغ بر 5 میلیارد و 850 میلیون ریال و 6 واحد مسکونی به مبلغی بالغ بر 900 میلیون ریال ساخته شده است.

وی تصریح کرد: مبالغ ساخت منازل مسکونی با مشارکت کمیته امداد امام (ره) و اشخاص صورت گرفته است.

گلستان بیش از52 هزار مددجوی کمیته امداد دارد.