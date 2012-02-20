کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در اهواز آغاز می شود

محمود جورابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از دریافت 254 مقاله و پذیرش 103 مقاله از میان آنها برای ارائه در این سمینار علمی تخصصی خبر داد و اظهار کرد: برای شرکت در سومین کنفرانس سراسری اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی پس از فراخوان منتشر شده 254 مقاله علمی دریافت شد که مورد ارزیابی کمیته علمی قرار گرفتند و در نهایت 63 مقاله به صورت شفاهی و 40 مقاله به صورت پوستری برای ارائه پذیرفته شدند.

وی محورهای این کنفرانس را بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در تولید و نیروگاه، سیستمهای انتقال و توزیع و بهینه سازی انرژی الکتریکی، مدیریت مصرف و تولید انرژی الکتریکی، انرژیهای نو، شبکه های هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی، درایو و ماشینهای الکتریکی و مبدلهای استاتیکی، تجدید ساختار و بازار برق تولیدات پراکنده، بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و در تجهیزات صنعتی و خانگی، تکنولوژی صنعتی و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی، تکنولوژی ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی، مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی اعلام کرد.



رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور شد: سومین کنفرانس اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی روزهای دو و سوم اسفندماه به همت انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه خوزستان و با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار می شود.



جورابیان محل برگزاری این همایش علمی را مجتمع امام رضا(ع) واقع در شهرک نفت اهواز عنوان کرد و افزود: همزمان با سمینار، کارگاه ها و نمایشگاهی نیز مرتبط با این موضوع در محل مجتمع برپا خواهد شد.



نخستین و دومین کنفرانس اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در سالهای 88 و 89 به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.