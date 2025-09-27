  1. استانها
  2. خوزستان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

حسین زاده: کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه در اهواز برگزار می‌شود

اهواز - رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه با محوریت جستجوی راهکارهای علمی برای حل چالش‌های ناترازی آب در این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌حسین حسین‌زاد عصر امروز شنبه در نشست کمیته سیاست‌گذاری کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه گفت: سیزدهمین دوره این کنفرانس بین‌المللی مهندسی آب از جمله با سابقه‌ترین و معتبرترین رویدادهای علمی کشوری است که به‌صورت مستمر توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.

وی افزود: دانشگاه شهید چمران به‌خصوص دانشکده آب این دانشگاه یکی از قطب‌های علمی کشور است و برگزاری این رویداد مهم علمی تاکنون به‌صورت مستمر و سالیانه به عهده این دانشگاه بوده است.

رئیس دانشگاه تأکید کرد: این جایگاه باعث شده است تا مسئولیت اجتماعی و علمی دانشگاه نسبت به موضوعات حیاتی منطقه، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

حسین‌زاده بیان کرد: باتوجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد و به ویژه مسئله مهم ناترازی منابع آبی که یکی از چالش‌های کلان ملی است، انتظار می‌رود که همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط نهایت اهتمام را برای پشتیبانی و حمایت از این کنفرانس انجام دهند.

وی تأکید کرد: ریاست محترم جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال‌های اخیر تأکیدات فراوانی به دانشگاه‌ها داشته‌اند تا علاوه بر وظایف علمی، به مسئولیت اجتماعی خود در حل مشکلات ملی توجه ویژه‌ای داشته باشند و دانشگاه‌ها را به نقش فعال و مداخله‌گر در این حوزه فراخوانده‌اند.

رئیس دانشگاه شهید چمران گفت: این کنفرانس باید فراتر از ارائه مباحث تئوریک باشد و به‌سمت ارائه راهکارهای کاربردی و اجرایی برای مسائل مهم کشور به خصوص ناترازی آب حرکت کند. به همین منظور محورهای این دوره مطابق با مشورت‌های تخصصی و نظر کارشناسان تنظیم شده‌اند تا مسائل کلیدی و راه‌حل‌های عملی به بحث گذاشته شود.

وی ادامه داد: البته پشتوانه علمی و تخصصی دانشگاه شهید چمران و دانشکده آب این دانشگاه به همراه همکاری نزدیک با سازمان آب و برق خوزستان که دارای کارشناسان باتجربه و صاحب‌نظران علمی است، تضمین‌کننده کیفیت علمی و عملیاتی این کنفرانس خواهد بود.

حسین‌زاده افزود: دانشگاه شهید چمران موفق شده است در رنکینگ دانشگاه استنفورد جایگاه مناسبی کسب کند و چهارده عضو هیئت علمی آن به عنوان دانشمندان برجسته شناخته شده‌اند که یکی از آن‌ها از اعضای هیئت علمی دانشکده آب است. این موفقیت نشان‌دهنده توان علمی و تأثیرگذاری دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: حمایت استانداری خوزستان، سازمان آب و برق خوزستان، مجموعه ریاست و معاونین این دستگاه‌ها و همچنین پشتیبانی مدیریت استان، به ویژه معاون عمرانی استانداری که سابقه مسئولیت در سازمان آب و برق را داشته‌اند، نقش مهمی در برگزاری موفق این کنفرانس ایفا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه شهید چمران تأکید کرد: امیدواریم این کنفرانس بتواند الگویی برای سایر دانشگاه‌ها در حرکت به سمت مسئولیت‌های اجتماعی باشد و با تمرکز بر کاهش و حل مشکلات عملی کشور به ویژه در حوزه آب، نقشی مؤثر در بهبود وضعیت موجود ایفا کند.

وی اضافه کرد: انتظار داریم نتیجه این کنفرانس بستر مناسبی برای هم‌اندیشی صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران فراهم آورد تا راهکارهای علمی، عملی و اجرایی برای معضلات آب در سطح ملی و منطقه‌ای ارائه شود و این تجارب در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

حسین‌زاده در پایان یادآور شد: برگزارکنندگان این کنفرانس متعهد به ارتقای سطح علمی و عملی این رویداد هستند تا ضمن حفظ جایگاه علمی، مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها به عنوان شرکای مؤثر در حل چالش‌های کشور بیش از پیش تقویت شود.

