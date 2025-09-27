به گزارش خبرنگار مهر، علی‌حسین حسین‌زاد عصر امروز شنبه در نشست کمیته سیاست‌گذاری کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه گفت: سیزدهمین دوره این کنفرانس بین‌المللی مهندسی آب از جمله با سابقه‌ترین و معتبرترین رویدادهای علمی کشوری است که به‌صورت مستمر توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.

وی افزود: دانشگاه شهید چمران به‌خصوص دانشکده آب این دانشگاه یکی از قطب‌های علمی کشور است و برگزاری این رویداد مهم علمی تاکنون به‌صورت مستمر و سالیانه به عهده این دانشگاه بوده است.

رئیس دانشگاه تأکید کرد: این جایگاه باعث شده است تا مسئولیت اجتماعی و علمی دانشگاه نسبت به موضوعات حیاتی منطقه، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

حسین‌زاده بیان کرد: باتوجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد و به ویژه مسئله مهم ناترازی منابع آبی که یکی از چالش‌های کلان ملی است، انتظار می‌رود که همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط نهایت اهتمام را برای پشتیبانی و حمایت از این کنفرانس انجام دهند.

وی تأکید کرد: ریاست محترم جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال‌های اخیر تأکیدات فراوانی به دانشگاه‌ها داشته‌اند تا علاوه بر وظایف علمی، به مسئولیت اجتماعی خود در حل مشکلات ملی توجه ویژه‌ای داشته باشند و دانشگاه‌ها را به نقش فعال و مداخله‌گر در این حوزه فراخوانده‌اند.

رئیس دانشگاه شهید چمران گفت: این کنفرانس باید فراتر از ارائه مباحث تئوریک باشد و به‌سمت ارائه راهکارهای کاربردی و اجرایی برای مسائل مهم کشور به خصوص ناترازی آب حرکت کند. به همین منظور محورهای این دوره مطابق با مشورت‌های تخصصی و نظر کارشناسان تنظیم شده‌اند تا مسائل کلیدی و راه‌حل‌های عملی به بحث گذاشته شود.

وی ادامه داد: البته پشتوانه علمی و تخصصی دانشگاه شهید چمران و دانشکده آب این دانشگاه به همراه همکاری نزدیک با سازمان آب و برق خوزستان که دارای کارشناسان باتجربه و صاحب‌نظران علمی است، تضمین‌کننده کیفیت علمی و عملیاتی این کنفرانس خواهد بود.

حسین‌زاده افزود: دانشگاه شهید چمران موفق شده است در رنکینگ دانشگاه استنفورد جایگاه مناسبی کسب کند و چهارده عضو هیئت علمی آن به عنوان دانشمندان برجسته شناخته شده‌اند که یکی از آن‌ها از اعضای هیئت علمی دانشکده آب است. این موفقیت نشان‌دهنده توان علمی و تأثیرگذاری دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: حمایت استانداری خوزستان، سازمان آب و برق خوزستان، مجموعه ریاست و معاونین این دستگاه‌ها و همچنین پشتیبانی مدیریت استان، به ویژه معاون عمرانی استانداری که سابقه مسئولیت در سازمان آب و برق را داشته‌اند، نقش مهمی در برگزاری موفق این کنفرانس ایفا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه شهید چمران تأکید کرد: امیدواریم این کنفرانس بتواند الگویی برای سایر دانشگاه‌ها در حرکت به سمت مسئولیت‌های اجتماعی باشد و با تمرکز بر کاهش و حل مشکلات عملی کشور به ویژه در حوزه آب، نقشی مؤثر در بهبود وضعیت موجود ایفا کند.

وی اضافه کرد: انتظار داریم نتیجه این کنفرانس بستر مناسبی برای هم‌اندیشی صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران فراهم آورد تا راهکارهای علمی، عملی و اجرایی برای معضلات آب در سطح ملی و منطقه‌ای ارائه شود و این تجارب در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

حسین‌زاده در پایان یادآور شد: برگزارکنندگان این کنفرانس متعهد به ارتقای سطح علمی و عملی این رویداد هستند تا ضمن حفظ جایگاه علمی، مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها به عنوان شرکای مؤثر در حل چالش‌های کشور بیش از پیش تقویت شود.