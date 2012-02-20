همراهی مدیران در کردستان زمینه توسعه استان را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی طرح های در دست احداث استان کردستان که با حضور معاون اول رئیس جمهور در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: کردستان دارای ظرفیت، پتانسیل و توانمندی های فراوانی است که انتظار می رود با تلاش دولت زمینه برای استفاده تمام این ظرفیت ها فراهم شود.

وی کردستان را یک استان فرهنگی با ظرفیتهای بسیار خوب در این بخش عنوان کرد و افزود: کردستان نیازمند توجه ویژه در حوزه اجرا و ساخت پروژه های فرهنگی است و عملی شدن مصوبات سفرهای هیئت دولت و سفر مقام معظم رهبری باعث تحول جدی در این استان می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: دولت در حوزه های عمرانی، خدماتی و مسکن و شهرسازی طرح های مناسبی را در استان کردستان در دست اجرا دارد که انتظار می رود با اختصاص اعتبارات بیشتر زمینه برای تسریع و بهره برداری از این پروژه ها فراهم شود.

وی به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری اشاره کرد و یادآور شد: انتظار می رود که مردم استان کردستان با حضور پر شور خود در انتخابات پیش روی در 12 اسفند ماه یک بار دیگر حماسه ای ماندگار را خلق می کنند.

در جلسه بررسی طرح های در دست احداث استان کردستان که با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از وزرای اقتصادی دولت برگزار شد زمینه برای تسریع در افتتاح طرح های و بهره برداری از طرح های نیمه تمام و همچنین اختصاص اعتبار بیشتر به استان فراهم شد.

معاون اول رئیس جمهور به همراه جمعی از وزرای اقتصادی دولت از صبح امروز برای سفری دو روزه وارد سنندج شد و قرار است که در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مختلف عمرانی و تولیدی شرکت کند.