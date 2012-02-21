رانندگی طولانی مدت در ترافیک درد زانو و آرتروز می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رازی در حاشیه دومین کنگره بین المللی جراحان زانو، آرتروسکپی و آسیبهای ورزشی با بیان اینکه مشکلات زانو به دو نوع کلی تقسیم می شوند گفت: یکی از این مشکلات در جوانان دیده می شود که بیشتر دچار آسیب و پارگی رباط صلیبی قدامی یا ای سی ال می شوند و دیگری در افراد میانسال که به علل مختلف از جمله کم تحرکی ، وزن زیاد ، نحوه زندگی و شغل دچار سائیدگی و درد مفصل زانو می شوند که در حقیقت پیش درآمد آرتروز در سنین میانسالی است.

وی ادامه داد: عدم تمرین مناسب، عدم رعایت مقررات، نبود آمادگی جسمانی و فشار بیش از حد و حتی برخی از رشته های ورزشی که احتمال آسیب بیشتری دارند از جمله عوامل ایجاد آسیب در ورزشکاران است که باعث پارگی در رباطهای سی ال و مینیسک هایشان می شوند.

رازی یادآور شد: وزن نامناسب، رانندگی طولانی در ترافیک و به ویژه شهرهای شلوغ ، بالا و پایین رفتن از پله و بکارگیری نامناسب و بیش از حد مفصل زانو دردهای زانو و آرتروز زانو را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه برخی از مشاغل نیز در ایجاد دردهای زانو دخیل هستند گفت: کارهای بنایی و موزائیک ، افرادی که روزانه چندین بار برای تعمیر ماشین وارد چاله مکانیکی می شوند و مشاغلی که نیازمند نشستن روی زانو هستند نیز در ایجاد دردهای زانو و آسیبهای زانو نقش زیادی دارند.

رئیس انجمن علمی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی ایران اظهار کرد: زمان راه رفتن یا دویدن ، دو تا 5 برابر وزن شخص به مفصل زانو وارد می شود که در افراد دچار اضافه وزن ، این فشار به صورت تصاعدی بوده و موجب آسیبهای بسیاری به زانو می شود.

وی با اشاره به اینکه تغذیه در سلامت جسمانی افراد نقش به سزایی دارد گفت : بدن انسان نیازمند تغذیه همه جانبه اعم از گیاهان ، گوشت خواری، غذاهای دریایی و لبنیات است که برای حفظ سلامتی باید از انواع غذاها استفاده شود .

رازی در رابطه با گیاهان دارویی بیان داشت: اصل طب براساس داروهای گیاهی است که این نوع گیاهان تاثیرات متفاوتی اعم از بهبودی ، وخامت و یا اعتیاد را در پی دارند ولی در این راستا باید با اطلاع از تاثیرات گیاهان آنها را کشت داده و مواد موثره آنها به طور سنتیک در آزمایشگاه تهیه شوند.

وی در پایان با بیان اینکه مردم نباید در فصل بهار به دنبال گیاهان دارویی باشند خاطرنشان کرد: داروی گیاهی تاثیرات خوبی دارند به شرطی که در آزمایشگاه تست شده و توسط متخصصان کشت داده و به حد صنعتی برسد.

دومین کنگره بین المللی جراحان زانو، آرتروسکپی و آسیبهای ورزشی تا پنجم اسفند در سالن همایشهای بین المللی کیش در حال برگزاری است.