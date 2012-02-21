درمانگاه دندانپزشکی ویژه بیماران خاص در آمل افتتاح شد

سرپرست بیمارستان امام رضا آمل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ساخت و تجهیز درمانگاه تخصصی دندانپزشکی برای بیماران خاص حدود 400 میلیون ریال هزینه شده است.

عباس علی کمالی افزود: هم اکنون بیش از 800 بیمار خاص در بیمارستان امام رضا (ع) آمل از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: خدمات دندان پزشکی به بیماران خاص شامل تالاسمی، دیالیزی و ام اس در این مرکز درمانی به صورت رایگان ارائه می شود.

سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) آمل گفت: درمانگاه دندانپزشکی ویژه بیماران خاص آمل که در طبقه فوقانی بیمارستان امام رضا (ع)آمل قرار دارد، با همکاری دفتر بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بیمارستان امام رضا(ع) آمل ایجاد شد.

وی افزود: این مرکز درمانی ظرفیت و آمادگی لازم را برای ارائه خدمات به بیماران خاص از سراسر مازندران دارد.

سرپرست بیمارستان امام رضا (ع)آمل همچنین از کمک 30 میلیون ریالی خیر آملی برای خرید تجهیزات پزشکی برای این بیمارستان خبر داد و گفت: حاج رمضان رجبی بورانی خیر آملی این اقدام را با هدف کمک به بیماران و رفاه حال آنان انجام داده است.

وی افزود: خیران آملی امسال کمکهای قابل توجهی برای ساخت و تجهیزات درمانی این بیمارستان داشتند.

بیمارستان امام رضا (ع) در شهرستان آمل، با بیش از 200 تخت فعال یکی از بیمارستانهای محوری مازندران است