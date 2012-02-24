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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

صبح امروز رخ داد؛

حمله تروریستی در پیشاور پاکستان/ 11 نفر کشته و زخمی شدند

حمله تروریستی در پیشاور پاکستان/ 11 نفر کشته و زخمی شدند

یک افسر ارشد پلیس پاکستانی از کشته و زخمی شدن 11 نفر بر اثر وقوع یک حمله تروریستی به یک پاسگاه پلیس در شمال غرب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک افسر ارشد پلیس در شهر پیشاور پاکستان اعلام کرد که در پی وقوع یک حمله تروریستی به یک پاسگاه پلیس در شمال غرب این کشور دستکم سه نفر کشته وهشت فرد دیگر زخمی شدند.

این حمله ساعت 7 صبح روی داد زمانیکه چندین فرد مسلح درحالیکه جلیقه انتحاری بر تن داشتند به ایستگاه پلیس حمله کردند.

رسانه های محلی پاکستان با اشاره به شنیده شدن صدای تیراندازی از محل حادثه با وجود گذشت چندین ساعت از این حادثه تروریستی اعلام کردند که مقامات امنیتی ماهیت این حمله را انتحاری توصیف کردند.

کد مطلب 1542088

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