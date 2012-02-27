به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی عصر دوشنبه در نشست تنظیم بازار شهرستان دشتستان اظهار داشت: در ایام نوروز وضعیت قیمت‌ها در بازار به طور جدی نظارت و کنترل خواهد شد تا مردم نگران سفره معیشتی خود نباشند.

وی از راه‌اندازی نمایشگاه کالای بهاره خبر داد و افزود: در این نمایشگاه کالاهای مورد نیاز مردم به طور تعاونی و با قیمت دولتی ارائه خواهد شد و مسئولان اداره صنعت و تجارت باید تلاش کنند تا بتوانند حداکثر سهمیه را برای شهرستان دشتستان بگیرند.

فرماندار دشتستان خواستار ایجاد شرایطی در این نمایشگاه‌های بهاره شد تا کسبه به لحاظ برگزاری این نمایشگاه‌ها متضرر نشوند و بازار برازجان همچنان به عنوان ارزانترین بازار مطرح باشد.

وی با اشاره به تورم ایجاد شده در بازار سیمان اضافه کرد: شرکت سیمان دشتستان با تولید انبوه سیمان و عرضه به بازار، تورم ایجاد شده را کاهش دهد چرا که احساس کمبود در بازار سیمان باعث بالا رفتن قیمت آن خواهد شد.

خسروی افزود: باید بر کشتارگاه‌های مرغ شهرستان دشتستان نظارت ویژه‌ای صورت بگیرد تا مردم در شب عید با افزایش ناگهانی قیمت مرغ روبرو نشوند. کشتارگاه‌ها نیز باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان دشتستان نیز در این نشست از اجرای طرح ویژه نظارتی در دشتستان خبر داد و گفت: طرح نظارت بر قیمت کالا و خدمات در ایام نوروز از دهم اسفندماه تا بیستم فروردین اجرا می‌شود.

ابوالقاسم محمدزاده از توزیع 740 تن کالا با قیمت تعاونی در دشتستان خبر داد و افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته این مقدار کالا شامل مرغ، میوه، روغن، برنج و شکر به قیمت تعاونی در سطح شهرستان توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: فروش حراج براساس قانون نظام صنفی با تخفیف 15 درصدی زیر قیمت متعارف بازار انجام خواهد شد که امیدواریم برگزاری این نمایشگاه‌ها بتواند رضایت مردمی را در پی داشته باشد.