مجتبی ملکا آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر،؛از حجم بالای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای شهرستان آشتیان خبر داد و افزود: امسال با تعامل و هم‌افزایی مجموعه دستگاه‌های اجرایی، مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همراهی مردم، شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های هفته دولت به ارزش ۲۶۰ هزار میلیارد ریال در سطح این شهرستان هستیم که زمینه‌ساز تحول اقتصادی و ارتقای سطح معیشت است.

وی افزود: در بخش صنعت و انرژی، کلنگ‌زنی پروژه وابسته به یک واحد صنعتی بزرگ‌ در شهرک صنعتی آشتیان به مساحت ۱۳ هکتار، بهره‌برداری از دو نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی و کلنگ‌زنی نیروگاه‌های ۵۰۰ و ۱۴ مگاواتی توسط دو واحد تولیدی از جمله نقاط قوت این دوره است.

فرماندار آشتیان همچنین به اهمیت توسعه زیرساخت‌های شبکه برق و ارتباطات اشاره کرد و گفت: ۱۳ پروژه برق‌رسانی شامل احداث، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه و نصب چراغ‌های LED، در کنار ۱۹ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس، از جمله اقدامات راهبردی در این راستا است، همچنین با راه‌اندازی سایت ارتباطی 4G در روستای جعفرآباد، پوشش شبکه در مناطق روستایی بهبود یافته است.

وی با اشاره به پروژه‌های رفاهی و خدمات شهری تصریح کرد: افتتاح زمین چمن ورزشی مصنوعی روستای هزارآباد، بهره‌برداری از مجتمع مسکونی ۶ واحدی ناحیه مقاومت بسیج، تجهیز واحد فیزیوتراپی و ارتقای خدمات بهداشتی در بیمارستان امام سجاد (ع)، روکش آسفالت محورهای آشتیان-هزارآباد و آشتیان-سرهرود، همچنین احداث چندین واحد مسکن مددجویی، از جمله طرح‌های شاخص هفته دولت در این شهرستان محسوب می‌شوند.

فرماندار آشتیان با اشاره به افتتاح ۱۴۴ طرح عمرانی و اقتصادی در این شهرستان گفت: این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد یک هزار و ۸۵۹ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم اجرایی شده‌اند و به طور حتم آثار و برکات آن در آینده بسیار نزدیک در زندگی روزمره شهروندان مشهود خواهد بود.