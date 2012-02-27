کتاب یوسف پنج منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «کتاب پنجم یوسف» شامل داستانهای برگزیده پنجمین جایزه ادبی داستان کوتاه دفاع مقدس (یوسف) از سوی نشر صریر منتشر شد.
در این کتاب 23 داستان کوتاه از نویسندگانی که در این دوره از جایزه به رقابت با یکدیگر پرداختهاند، منتشر شده است که در میان آنها آثار برگزیده و تقدیری این دوره از این جایزه نیز به چشم میخورد.
در بخشی از مقدمه کتاب که به قلم دبیر این جایزه ادبی نوشته شده است، میخوانیم: نویسندگانی که به روایت هنری دفاع مقدس میپردازند، بدون پرداخت هزینههای جانی و مالی، با بازآفرینی اشخاص وحوادث دفاع مقدس، همان حسها را در مخاطب برمیانگیزند و همان تاثیرات را ایجاد میکنند و همین عظمت کار نویسنده دفاع مقدس را معلوم میکند.
در عین حال متاسفانه شاهدیم که بسیاری از نویسندگان داستان کوتاه، به ویژه شرکت کنندگان در جشنواره ادبی یوسف که اغلب جوان هستند، بدون رجوع به این گنجینه ارزشمند و صرفا با استفاده از شنیدهها و یا آنچه در فیلمها داستانی و سینمایی دیدهاند، اقدام به خلق اثر میکنند.... بسنده کردن داستان نویسان به شنیدهها و فیلمها ایشان را از ایدههای بکر و ارزشمند محروم میکند و اغلب، داستان را از واقعیتهای دفاع مقدس دور میسازد و نتیجه کار برعکس میشود.
«کتاب پنجم یوسف» با شمارگان 3 هزار نسخه و با قیمت 5 هزار تومان منتشر شده است.
نشر صریر همچنین همزمان با اختتامیه پنجمین جایزه ادبی یوسف کتاب «14 مقاله درباره داستان کوتاه» را منتشر کرد.
این کتاب شامل 14 مقاله از نویسندگانی چون منوچهر اکبری، محمد حنیف، محمدرضا سرشار، محسن پرویز، سمیرا اصلانپور، احمد شاکری، کامران پارسینژاد، فرخنده حقشنو، مرتضی کربلاییلو، محمدجواد جزینی، مصطفی خرامان و ... را در بر میگیرد که در 312 صفحه و با قیمت 5500 تومان منتشر شده است.
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