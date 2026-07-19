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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب فردا در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب فردا در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

به منظور پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و تقویت پیوند میان جامعه علمی و رهبری آیین بزرگداشت رهبرشهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای فردا در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها اعلام کرد، به منظور پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و تقویت پیوند میان جامعه علمی و رهبری، آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) برگزار خواهد شد.
در این مراسم که همزمان با اعلام بیعت جامعه دانشگاهی با رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) برگزار می‌گردد، جمعی از مسئولان فعلی و پیشین آموزش عالی، رؤسای دانشگاه‌ها، نخبگان، اساتید و دانشجویان حضور خواهند داشت.

این آیین قرار است فردا دوشنبه ۲۹ تیرماه از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ در مسجد دانشگاه تهران برگزار شود و فرصتی برای تجدید میثاق خانواده بزرگ دانشگاهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر استمرار راه امام شهید انقلاب خواهد بود.

کد مطلب 6892354
زهرا سیفی

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