به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، اظهار کرد: بخشی از آسیبهای وارد شده به سرمایه اجتماعی ناشی از عملکرد مدیران است و نوع اظهارنظرها، تصمیمگیریها و نحوه توزیع خدمات میتواند در شکلگیری ذهنیت عمومی نسبت به تضییع حقوق مردم تأثیرگذار باشد.
وی افزود: گاهی برخی مدیران با تصمیمگیریهای عجولانه یا رسانهای کردن برخی شکایتها بدون بررسی همه ابعاد موضوع، ناخواسته زمینه کاهش اعتماد عمومی را فراهم میکنند؛ در حالی که آثار این رفتارها در بلندمدت بر سرمایه اجتماعی کشور باقی خواهد ماند.
فرماندار شهرستان دنا با اشاره به جایگاه رسانهها در ارتباط میان مردم و مسئولان، تصریح کرد: رسانهها نقش مهمی در آگاهیبخشی و انتقال مطالبات جامعه دارند، اما انتشار اخبار بدون اطلاعات دقیق و رعایت استانداردهای حرفهای میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
رسولی ادامه داد: در برخی موارد، محدودیتهای اجرایی و فرآیندهای قانونی دولت، مانند تأمین تجهیزات مورد نیاز اورژانس، بدون توجه به واقعیتهای موجود در فضای مجازی بازتاب مییابد و همین مسئله به ایجاد حاشیه و کاهش اعتماد عمومی منجر میشود.
وی بر ضرورت برگزاری نشستهای تخصصی و روشنگرانه با اصحاب رسانه تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی دقیق و تبیین واقعیتها میتواند از شکلگیری چالشهای غیرضروری جلوگیری کرده و زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم کند.
فرماندار دنا در ادامه با اشاره به نقش اثرگذار صداوسیما در تقویت همبستگی اجتماعی، بیان کرد: رسانه ملی میتواند با پرهیز از دوقطبیسازی و تقویت گفتوگوی ملی، نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی ایفا کند.
رسولی بیان کرد: نگاههای سلیقهای و تلاش برای تحمیل دیدگاههای شخصی به دیگران، به جای پذیرش تنوع دیدگاهها، انسجام ملی را با چالش مواجه میکند و لازم است فرهنگ گفتوگو و احترام به تفاوتها در جامعه تقویت شود.
وی برگزاری نشستهای تخصصی با گروههای مختلف از جمله نیروهای نظامی، فعالان مذهبی، مداحان و دیگر اقشار تأثیرگذار را ضروری دانست و گفت: این نشستها میتواند به همافزایی، همفکری و جلوگیری از موازیکاری در حوزههای فرهنگی و اجتماعی کمک کند.
فرماندار شهرستان دنا در پایان تأکید کرد: حفظ سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای انسجام ملی، مستلزم شفافیت، تعامل سازنده، پذیرش تنوع دیدگاهها و هماهنگی میان مدیران، رسانهها و همه تریبونداران است.
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