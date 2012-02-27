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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

اعلام حمایت جبهه پایداری از دو کاندیدا در البرز

اعلام حمایت جبهه پایداری از دو کاندیدا در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: جبهه پایداری در استان البرز از دو کاندیدای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از تبلیغات انتخاباتی، جبهه پایداری تنها از یک نفر در شهرستان کرج اعلام حمایت کرد و این در حالی است که کرج، مرکز استان البرز دو نماینده در مجلس شورای اسلامی داشته و دگر گروه های و احزاب سیاسی هر کدام دو کاندیدا را تحت حمایت خود اعلام کرده اند.

علی شیرین زاد تنها کاندیدای مورد حمایت جبهه پایداری در کرج است.

کاندیداهای اصولگرا در مرکز استان البرزحاضر نشده اند با پرچم جبهه پایداری وارد انتخابات شوند و به دعوت اعضای شاخه کرج پاسخ منفی داده اند.

این جبهه در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان، مفید کیائی را به عنوان کاندیدای مورد حمایت خود در این حوزه انتخابیه اعلام کرده اند.

مفید کیائی در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ تحت حمایت جبهه متحد اصولگرایان نیز است.

کد مطلب 1545055

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