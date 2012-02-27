کارگاه آموزشی عوامل اجرایی انتخابات شهرستان شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد کاظمی اظهار داشت: جلسات توجیهی وآموزشی عوامل اجرایی انتخابات درشهرستان شهرکرد با هدف آموزش نحوه کار با نرم افزار انتخاباتی و همچنین تاکید بر ضرورت رعایت اخلاق انتخاباتی، قانون مداری و امنیت داری تشکیل شد.

وی افزود: تعداد 11جلسه توجیهی و آموزشی برای نمایندگان فرماندار، اعضا ی شعب، کاربران ونیروهای پشتیبان فنی شعب اخذ رای شهرستان شهرکردبرگزار شده است .

وی تاکید کرد: دست اندرکاران انتخابات در رده های مختلف با هوشیاری و مراقبت کامل باید از آرای مردم حفاظت و حراست کنند و در این چارچوب مانع بروز هرگونه تخلف، از جانب هر فرد شوند.

کاظمی ادامه داد: در کارگاه آموزشی مطالبی درباره درباره چگونگی اخذ آرا، انجام مراحل اجرای انتخابات، چگونگی پلمپ صندوق های رای، مراقبت کامل از صندوق ها و نحوه شمارش آرای صحیح و باطله به شرکت کنندگان ارائه کرد.

فرماندار شهرکرد بیان داشت: در این کارگاه تعداد 188 نفر از نمایندگان فرماندار ، 752 نفر اعضای شعب، 188نفر کاربران رایانه و 40 نفرپشتیبان فنی شعب اخذ رای برای ارتقاء سطح علمی و عملی در راستای برگزاری انتخابات حضور داشتند.

وی گفت: صندوق اخذ رای، در شهرستان شهرکرد آرا مردم را جمع آوری می کنند ومساجد، مدارس، حسینیه ها و مراکز دولتی از جمله محل هایی هستند که برای استقرار صندوق های اخذ رای در نظر گرفته شده است.

شهروندان شهرکرد تخلفات انتخاباتی در روز اخذ رای را به فرمانداری گزارش کنند

مسئول کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان شهرکرد گفت: به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور و با هدف صیانت از حقوق کاندیداها و آرا مردم لازم است تمامی تخلفات احتمالی که در حوزه های انتخابیه و شعب اخذ رای اتفاق می افتد مستند سازی شود.

رسول نصیری گفت : روز جمعه 12اسفند ماه افتخاری دیگر در کارنامه درخشان ایرانیان به ثبت خواهد رسید و چشم جهانیان را به تجلی خواست این ملت برای تحقق مردم سالاری دینی خیره خواهد کرد و در این راستا مسئولان با استفاده از تمام ظرفیت ها و امکانات از آرای مردم حراست خواهند کرد.

نصیری با بیان اینکه شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی، گزارش خود را به شماره پیامک 20008385 هیئت بازرسی شهرستان ارسال کنند، گفت : شماره تلفن 2260017-0381 به منظور پاسخگویی در روز اخذ رای، در نظر گرفته شده است.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان شهرکرد بر مشارکت و حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای تاکید کرد و افزود : پس از فتنه 88 ، انتخابات مجلس نهم ،اولین انتخاباتی است که در کشورمان برگزار می شود بدیهی است که دشمنان برای رسیدن به اهدافشان بدنبال کمرنگ نشان دادن حضور مردم هستند.

دوره آموزشی و توجیهی اعضای شعب رای لاران برگزار شد

بخشدار لاران گفت: دوره آموزشی و توجیهی اعضای شعب رای لاران برگزار شد



حیدری گفت: اعضای شعب اخذ رای ونمایندگان بخشدار حوزه فرعی بخش لاران در محل سالن مرحوم عبدالله زاده آموزش های توجیهی لازم در خصوص چگونگی امورات رای گیری، شمارش آرا و... را فرا گرفتند.

وی افزود: تعداد 170 نفراز عوامل اجرایی امور رای گیری 23 شعبه ثابت ویک شعبه سیار در این حوزه بر عهده دارند.

وی تاکید کرد: در این دوره آموزشی آخرین موضوعات و قوانین مربوط به انتخابات آموزش داده شد.

بازرس وزارت کشور از ستاد انتخابات شهرکرد بازدید کرد

بازرس وزارت کشور با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهرکرد، ضمن بازدید از سایت انتخابات این شهرستان اظهار داشت: این بازدید ها به منظور نظارت بر روند انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از ستادهای اصلی و فرعی انتخابات ادامه خواهد داشت.

مطلبی یادآور شد: قانون گرایی و امانتداری، عدالت محوری و مشارکت حداکثری از شاخص های مهم انتخابات است که به دقت مورد توجه قرار دارد.

وی تصریح کرد: حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نکته قابل توجهی است که امید می رود با همکاری و مشارکت رسانه های گروهی استان و همچنین دقت نظر مردم به منصه ظهور برسد.

بازرسان در برخورد با تخلفات بی طرفی را در دستور کار قرار دهند

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان شهرکرد گفت: بازرسان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان شهرکرد باید در برخورد با تخلفات، بی طرفی را در دستور کار قرار دهند.



منوچهر اعتدال پورتأکید کرد: بی طرفی بازرسان انتخاباتی، اعتماد مردم به سلامت انتخابات را افزایش می دهد.



وی افزود: عملکرد بازرسان، نقش مهمی در بازخورد عملکرد هیئت بازرسی داشته و لازم است افراد انتخاب شده با رعایت تقوا و رضای خدا، در تصمیم گیری بی طرف باشند.