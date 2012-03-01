سه فدراسیون ورزشی به انجمن تبدیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش ایران ، مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش و جوانان از تبدیل سه فدراسیون به انجمن خبر داد و گفت: فدراسیون کونگ فو به همراه دو فدراسیون های آمادگی جسمانی وایروبیک، بدنسازی و پرورش اندام از این پس به عنوان انجمن به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

احمد گواری با اعلام این خبر افزود: در راستای کوچک سازی، تجمیع امکانات و سرویس دهی بیشتر و بهینه به ورزشکاران، مربیان و مخاطبان این رشته ها و همچنین به منظور نظارت دقیق تر، پس از بررسی و جلسات متعدد کارشناسی، تصمیم بر این شد که از این پس فعالیت فدراسیون های آمادگی جسمانی و ایروبیک در قالب انجمن و زیر نظر فدراسیون همگانی پیگیری شود.

همچنین مقرر شد فدراسیون کونگ فو تحت نام انجمن هنرهای رزمی ایرانی و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در قالب انجمن، به عنوان زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی به فعالیت خود ادامه دهند.

گواری افزود: فعالیت های این سه فدراسیون که به انجمن تبدیل شده اند، به طور موقت و تا اطلاع ثانوی با تمام امکانات به فدراسیون همگانی و انجمن های ورزشی منتقل می شود.

وی همچنین اظهار داشت: مسئولیت انجمن های آمادگی جسمانی و ایروبیک و هنرهای رزمی ایرانی و بدنسازی و پرورش اندام به ترتیب برعهده روسا و سرپرستان سابق این سه فدراسیون یعنی رباب شهریان، علی منتظری و محمدرضا کاظمی آشتیانی خواهد بود.