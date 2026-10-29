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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

دستگیری دو متهم به قتل در زرندیه

دستگیری دو متهم به قتل در زرندیه

زرندیه- فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه از شناسایی و دستگیری دو متهم به قتل مردی ۳۸ ساله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ «سعید محمدی‌زاد» در این باره بیان داشت: در مهرماه سال جاری، جسد سوختهٔ مردی در بیابان‌های اطراف شهرستان کشف شد و کارآگاهان پلیس آگاهی با حضور در صحنه به بررسی موضوع پرداختند.

سرهنگ محمدی‌زاد ادامه داد: با تحقیقات اولیه، کارآگاهان به ابعاد تازه‌ای از قتل مرد ۳۸ ساله دست یافتند و مشخص شد مقتول ساکن یکی از استان‌های همجوار بوده است که پس از قتل، جسدش توسط قاتل یا قاتلان در این محل سوزانده شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه با اشاره به اینکه پس از تحقیقات تکمیلی، اقدامات فنی و تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی، دو متهم به قتل شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر و به شهرستان زرندیه منتقل شدند، ادامه داد: متهمان در تحقیقات فنی کارآگاهان به قتل مرد ۳۸ ساله با انگیزهٔ اختلاف خانوادگی اعتراف کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: دو متهم همراه با پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6993832

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