اجتماع خادمین حرم در شام غریبان وفات حضرت معصومه (س)

حجت الاسلام محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شنبه شب بعد از نماز مغرب و عشا به مناسبت شام غریبان وفات حضرت معصومه (س) مراسمی در حرم مطهر برگزار می‌شود.



وی گفت: این مراسم باعنوان اجتماع سالانهٔ خادمین حرم مطهر حضرت معصومه (س) نامیده می‌شود.



وی ادامه داد: در این مراسم در جلسه‌ای خصوصی حضرت آیت الله مکارم شیرازی سخنرانی می‌کنند و برنامهٔ نوحه خوانی نیز توسط مداحان اهل بیت و با سینه زنی خادمان حرم مطهر برگزار می‌شود.



مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه (س) بیان کرد: این مراسمی خاص است که در آن خدام سرودی مخصوص می‌خوانند و شمعدان‌ها را دست به دست می‌گردانند و به حضرت معصومه (س) عرض ادب می‌کنند.



وی گفت: این مراسم در شبستان نجمه خاتون برگزار می‌شود و بیش از هزار خادم از آقایان و خانم‌ها در این مراسم شرکت می‌کنند.



وی با اشاره به اینکه این مراسم در مشهد مقدس نیز برگزار می‌شود افزود: این مراسم هر سال برای عرض ادب خدام به ساحت حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود و در این مراسم شمعدان‌ها میان خدام دست به دست می‌شود.