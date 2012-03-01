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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

نظری به مهر خبر داد:‌

اجتماع خادمین حرم در شام غریبان وفات حضرت معصومه (س)

اجتماع خادمین حرم در شام غریبان وفات حضرت معصومه (س)

قم - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه (س) از اجتماع خادمین حرم در شام غریبان وفات کریمه اهل بیت(س) خبر داد.

حجت الاسلام محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شنبه شب بعد از نماز مغرب و عشا به مناسبت شام غریبان وفات حضرت معصومه (س) مراسمی در حرم مطهر برگزار می‌شود.

وی گفت: این مراسم باعنوان اجتماع سالانهٔ خادمین حرم مطهر حضرت معصومه (س) نامیده می‌شود.

وی ادامه داد: در این مراسم در جلسه‌ای خصوصی حضرت آیت الله مکارم شیرازی سخنرانی می‌کنند و برنامهٔ نوحه خوانی نیز توسط مداحان اهل بیت و با سینه زنی خادمان حرم مطهر برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه (س) بیان کرد: این مراسمی خاص است که در آن خدام سرودی مخصوص می‌خوانند و شمعدان‌ها را دست به دست می‌گردانند و به حضرت معصومه (س) عرض ادب می‌کنند.

وی گفت: این مراسم در شبستان نجمه خاتون برگزار می‌شود و بیش از هزار خادم از آقایان و خانم‌ها در این مراسم شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این مراسم در مشهد مقدس نیز برگزار می‌شود افزود: این مراسم هر سال برای عرض ادب خدام به ساحت حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود و در این مراسم شمعدان‌ها میان خدام دست به دست می‌شود.

کد مطلب 1547862

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