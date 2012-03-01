کلاس داوری درجه سه تکواندو در استان البرز برگزار شد

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کلاس داوری درجه سه تکواندو در استان البرز به مدت به سه روز برگزار شد.



وی گفت: این کلاس داوری با حضور 80 داوطلب از روز سه شنبه هفته جاری آغاز و تا پنج شنبه به مدت سه روز ویژه آقایان و خانم ها ادامه داشت.



رئیس هیئت تکواندو استان البرز افزود: سطح کلاس های برگزار شده در سال جاری بسیار خوب و استقبال نیز نسبت به سال گذشته بسیار چشم گیرتر بود.