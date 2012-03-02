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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

اطلاعیه شماره24 ستادانتخابات/

همراه داشتن شناسنامه برای رای دادن کافی است

همراه داشتن شناسنامه برای رای دادن کافی است

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: همراه داشتن شناسنامه برای اخذ رای کفایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات در اطلاعیه شماره 24 اعلام کرد: با توجه به سئوالات متعدد هموطنان به اطلاع می رساند که همراه داشن شناسنامه برای رای دادن کفایت می کنند و اشخاص شعب اخذ رای موظفند از کسانی که شناسنامه معتبر ارائه کرده و سایر شرایط را دارند اخذ رای به عمل آورند. هر چند بهتر است هموطنان عزیز حتمی المقدور کارت یا شماره ملی خود را همراه داشته باشند.

به گزارش مهر، این برای چندمین بار است که ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه های مشابه تاکید کرده که صرفا داشتن شناسنامه برای اخذ رای کفایت می کند.

کد مطلب 1549171

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