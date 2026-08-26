به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مومنی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح یک واحد تولیدی کاشی و سرامیک در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر اظهار کرد: در هفته دولت قرار داریم و یاد و خاطره شهیدان رجایی، رئیسی، خطیب، کاظمی و همه شهدای عزیز را گرامی میداریم.
وزیر کشور با اشاره به اهمیت تلاش برای سازندگی و آبادانی کشور بیان کرد: آنچه موجب دلگرمی است، همین تلاش و کوشش برای سازندگی و آبادانی کشور است و از هماهنگی و همدلی خوبی که میان مسئولان استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مجموعه مدیریتی خراسان جنوبی وجود دارد، صمیمانه تشکر میکنم.
مؤمنی با اشاره به افتتاح واحد تولیدی کاشی و سرامیک در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت: این پروژه با سرمایهگذاری حدود ۲.۵ همت به بهرهبرداری رسیده و بیش از ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: این بیش از ۳۰۰ نفر، در واقع بیش از ۳۰۰ خانواده هستند که امروز با تلاش تولیدکنندگان، کارآفرینان، سرمایهگذاران و مسئولان صاحب شغل شدهاند و چرخ زندگی آنها در کنار چرخ تولید به حرکت درآمده است.
مهمترین اولویت دولت؛ رفع موانع تولید
وزیر کشور مهمترین اولویت دولت را ایجاد بستر و تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری دانست و گفت: در کنار همه موضوعاتی که کشور با آن مواجه است، مهمترین وظیفه دولت ایجاد بستر، فراهم کردن تسهیلات و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است.
مؤمنی افزود: همانطور که رزمندگان و نیروهای مسلح در سنگرها خوش درخشیدند و موجب پیروزی و سربلندی ایران عزیز شدند، کارآفرینان، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان نیز امروز در سنگر تولید فعالیت میکنند.
وی با اشاره به تأکیدات خود در جلسات با استانداران اظهار کرد: در تمام جلساتی که با استانداران داشتهام و همچنین در حضور رئیسجمهور، بر این نکته تأکید کردهام که مهمترین وظیفه استانداران، تسهیل تولید، سرمایهگذاری و اشتغال و رفع موانع پیش روی کارآفرینان است.
مؤمنی تصریح کرد: کارآفرینان و تولیدکنندگان بهتر از هر کسی میتوانند کار خود را انجام دهند و انتظاری که از دولت دارند این است که تسهیلات لازم را فراهم کرده و موانع را از پیش پای آنها بردارد.
مدیران به سراغ سرمایهگذاران بروند
وزیر کشور با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در کنار فعالان اقتصادی گفت: همه ادارات و دستگاههای دولتی باید درهای اتاق خود را به روی کارآفرینان، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان باز نگه دارند و حتی خودشان به سراغ آنها بروند.
وی افزود: تأکید کردهایم که استانداران یک روز در هفته را به حوزه تولید، سرمایهگذاری و صنعت اختصاص دهند و خودشان به سراغ فعالان اقتصادی بروند تا موانع و مشکلات آنها را شناسایی و برطرف کنند.
مؤمنی خاطرنشان کرد: این فعالان اقتصادی هستند که در سنگر تولید و اقتصاد تلاش میکنند، اشتغال ایجاد میکنند و زمینه رونق اقتصادی را فراهم میسازند.
وی ادامه داد: هدف از همه این اقدامات آن است که تولیدات کشور صادر شود، ارز وارد کشور شود، اشتغال ایجاد شود و در نهایت رفاه مردم افزایش پیدا کند.
دولت باید تصدیگری را کاهش دهد
وزیر کشور با تأکید بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت اظهار کرد: دولت باید تصدیگری را به حداقل ممکن و حتی به صفر برساند و در مقابل، تسهیلات، زیرساختها و مقدمات لازم را فراهم و موانع را برطرف کند.
مؤمنی با اشاره به عملکرد خراسان جنوبی در شاخصهای مختلف گفت: این استان بر اساس شاخصهایی که در وزارت کشور تعیین شده، در حوزههای اقتصادی و عمرانی رتبههای بالایی در کشور دارد که جزئیات آن را در شورای اداری استان بیان خواهم کرد.
وی خراسان جنوبی را استانی با ظرفیتهای قابل توجه دانست و افزود: این استان از نظر جغرافیایی ممکن است دورافتاده باشد، اما با وجود این شرایط همچنان پابرجاست و در مسیر توسعه حرکت میکند.
وزیر کشور ادامه داد: بسیاری از مسئولان استان را از قبل میشناسم و به آنها ارادت دارم و اطمینان دارم که در راستای وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد سهولت، فراهم کردن تسهیلات و رفع موانع برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران تلاش خواهند کرد.
ظرفیت مرزی ایران فرصتی برای توسعه تجارت
مؤمنی همچنین از سرمایهگذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند و مجموعههای فعال در حوزه تولید، اشتغال و تجارت قدردانی کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای جغرافیایی و مرزی ایران گفت: کشوری که با بیش از ۱۵ کشور مرز آبی و خاکی دارد، نمیتواند هرگز تحریم شود، به شرط اینکه دولتمردان، سرمایهگذاران، تجار و کارآفرینان ظرفیتها و زمینههای موجود را بشناسند و برای استفاده از آنها تلاش کنند.
وزیر کشور افزود: باید از ظرفیتهای کشور برای توسعه تولید، سرمایهگذاری، تجارت و اشتغال استفاده کنیم و زمینه فعالیت بخش خصوصی را بیش از پیش فراهم سازیم.
مؤمنی در پایان با قدردانی از سرمایهگذاران، کارآفرینان، تولیدکنندگان و مسئولان استان خراسان جنوبی گفت: امروز روز خوبی است که شاهد تولید، سازندگی، آبادانی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم.
وی تأکید کرد: کشور نزدیک به دو سال درگیر جنگی سخت بود، اما در عین حال چرخ سازندگی و چرخ زندگی نیز به حرکت خود ادامه داد و افتتاح چنین طرحهایی نشاندهنده تداوم مسیر تولید و آبادانی کشور است.
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